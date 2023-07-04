Guerrilla del ELN y gobierno de Colombia se alistan para cese al fuego

El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) suspenderán esta semana las operaciones militares ofensivas como parte del alistamiento y de un compromiso previo para un cese bilateral al fuego que comenzará el 3 de agosto, anunciaron las dos partes.

El paso forma parte de un cese al fuego bilateral firmado a comienzos de junio por el Gobierno de Colombia y el ELN dentro de la negociación de paz que mantienen para buscar la salida de ese grupo rebelde del conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 450 mil muertos.

A partir de las 00 horas del 6 de julio, hasta las 00 horas del 3 de agosto de 2023, las estructuras del Ejército de Liberación Nacional deben cesar todas las acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares y de Policía en todo el territorio nacional, incluyendo las acciones de inteligencia. Guerrilla del ELN

Sin embargo, el ELN pidió a sus estructuras armadas "mantener activados todos los dispositivos de defensa y seguridad para responder a amenazas o ataques de cualquier estamento o grupo armado contra nuestras unidades o contra la población civil".

El acuerdo de cese bilateral de hostilidades con el ELN, que comenzará el próximo mes y tendrá un periodo de seis meses, es el avance más importante alcanzado en los diálogos que reanudaron las partes en noviembre como parte de los esfuerzos del presidente Gustavo Petro para poner fin a un conflicto armado.

México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile participan como países garantes en la negociación entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN.

#NoticiaW | Se presenta cierre temporal de la vía Chinácota-Toledo por instalación de un bandera del ELN en el sector. Autoridades toman medidas de seguridad en Norte de Santander. pic.twitter.com/LmMtu51Nzr — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 4, 2023

¿Cuál es el siguiente paso de este cese al fuego entre el gobierno de Colombia y el ELN?

"Exactamente es el compromiso que se asumió con la guerrilla del ELN en el acuerdo de Cuba y creo que vamos avanzando", dijo por su parte el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, en declaraciones a la radio pública sobre el cese al fuego del ELN. "Es aquí donde se va a probar la unidad de mando que pueda tener el Ejército de Liberación Nacional".

El funcionario anunció que el presidente Petro hará un pronunciamiento en el mismo sentido con órdenes explícitas y específicas a las Fuerzas Armadas para definir su actuación durante el cese de hostilidades con la guerrilla del ELN.

El ELN que cuenta con unos 5 mil 800 integrantes, incluidos unos 2 mil 800 combatientes, y que es considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

Las negociaciones de paz de anteriores gobiernos con el ELN, que es acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.

Petro también busca iniciar negociaciones de paz con dos disidencias de las FARC y prepara una ley para ofrecer a las bandas criminales un sometimiento a la justicia a cambio de una reducción de penas de cárcel.