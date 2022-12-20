Colombia: ELN declara cese al fuego unilateral por Navidad

El grupo guerrillero izquierdista de Colombia, Ejército de Liberación Nacional (ELN), declaró el lunes 19 de diciembre un cese al fuego unilateral de nueve días durante el período de Navidad, como parte de un intento por apoyar las conversaciones de paz con el gobierno del país.

“El ELN mantiene su compromiso de seguir contribuyendo a generar un mejor ambiente de paz en estas fechas de Navidad y Año Nuevo, por lo que decretamos un cese al fuego unilateral desde las 06:00 horas del 24 de diciembre de 2022 hasta las 06:00 horas del 2 de enero de 2023”, dijo en declaraciones televisadas una mujer miembro del ELN, flanqueada por otros guerrilleros que blandían fusiles.

El cese al fuego unilateral solo se aplicará a las fuerzas armadas y policiales de Colombia, dijo el ELN en un comunicado grabado, y agregó que se reserva el derecho de defenderse si es atacado.

El ELN a veces choca con grupos rivales como el Clan del Golfo y miembros disidentes de las ahora desmovilizadas guerrillas de las FARC, que rechazan un acuerdo de paz de 2016 con el estado colombiano.

La declaración fue elogiada por funcionarios y políticos.

Saludo declaración de alto al fuego por parte del ELN como muestra de buena voluntad y aporte para seguir construyendo el camino de la paz en el contexto de los diálogos que estamos adelantando: pic.twitter.com/f9m3WsS2F8 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) December 19, 2022

Conversaciones de Paz

El gobierno de Colombia y el ELN completaron la semana pasada el primer ciclo de conversaciones de paz entre las dos partes en la capital de Venezuela, Caracas.

Las negociaciones buscan terminar con la participación del grupo rebelde ELN en el conflicto interno de Colombia, que se ha prolongado durante casi seis décadas y dejó al menos 450,000 muertos entre 1985 y 2018.

“El ELN ha escuchado a la comunidad que apoya la paz total, y que demanda la desescalada del conflicto en los diferentes territorios de la república”, dijo Alfonso Prada, ministro del Interior de Colombia, durante un comunicado. “Aprovechamos para enviar un mensaje a todos los grupos violentos de todo tipo que están operando en el territorio para que ojalá asuman esta demanda (de paz) de la ciudadanía”, agregó.