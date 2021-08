Embajada de Haití en México habilita centro de acopio. Haití agradece solidaridad de mexicanos

Tras el sismo de magnitud 7.2, que golpeó a Haití este sábado, la Embajada de esa nación en México, ha revelado que recibirá ayuda humanitaria en su sede diplomática ubicada en la colonia de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Días y horarios de atención

El centro de acopio estará abierto de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

La Embajada ha dicho que se necesita material de curación, colchonetas, cobertores, casas de campaña, láminas, clavos, madera, lonas , kits de higiene y de cocina, agua embotellada, comida seca, pilas y medicamentos como analgésicos y antibióticos, entre otros.

La Embajada de Haití se encuentra en: Sierra Vertientes 840, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México.

Haití pasa por uno de sus tres momentos más difíciles

Hay que recordar que Haití ha vivido episodios severos. El primero se desencadenó por el sismo del 2010, el segundo momento crítico se desarrolla tras el magnicidio de su presidente y el tercer episodio se da a raíz de el terremoto magnitud 7.2 ocurrido el sábado.



La Consejera de la Embajada de Haití en México, Marie Josephe René, ha dicho: “el pueblo haitiano está viviendo tiempos muy complicados lo puedo decir. Después de la tragedia que tuvimos reciente del presidente, ahora nos salió el terremoto. Hace como 10 años, en 2010 lo tuvimos y ahora está en la parte del sureste que está tocando así de fuerte con un 7.2 de promedio. Entonces estamos en una situación muy crítica porque todavía hay gente abajo de los escombros”.

Sin embargo, en comparación con el sismo de 2010, donde hubo 316 mil muertos, las autoridades haitianas aseguran que esta vez, se registran menos víctimas, porque la zona afectada no era tan poblada como la capital, Puerto Príncipe y además la población estuvo más preparada en esta ocasión.

En palabras de la Consejera, Marie Josephe René, “la gente no sabía de este tipo de eventos. Entonces cuando empezó a temblar entraron a su casa, en lugar de salir de casa. Esta vez, está gente ya estaba un poco más preparada. Salieron de las casas a la calle. Entonces por eso hay menos muertos. Pero los edificios y casas como no son tan grandes, como no hay aglomeración tan grande, uno a lado del otro como en el centro en la capital, hay menos cantidad de casas que están cayendo”.

El gobierno de Haití, ha revelado que casi todos los heridos están siendo concentrados en la capital, Puerto Príncipe.

Este lunes, la Consejera, Marie Josephe René, agradeció el apoyo humanitario de la comunidad mundial y del país. “México ya lleva tres aviones desde la mañana y es el segundo país que ha llegado después de la República Dominicana. Les agradezco mucho”.