Embajada de México en EU envía carta al senador Kennedy

A través de redes sociales, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma compartió la carta enviada al senador por el partido republicano de Estados Unidos John Kennedy.

En días pasados, el legislador estadounidense dijo que sin el pueblo de Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa de traspatio.

En la carta, el diplomático mexicano mencionó que o creía que la gente del estado de Louisiana, de donde es senador Kennedy, se sintiera representada por las palabras vulgares y racistas que empleó el legislador.

Les comparto la Carta que enviamos a @SenJohnKennedy en respuesta a sus inaceptables comentarios sobre nuestro país. pic.twitter.com/JlpXa7zfCk — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) May 12, 2023

“Usted está obligado, a ofrecerle una disculpa a sus propios ciudadanos porque lo que usted afirmó no es digno de un estado, como Louisiana, conocido por ser un crisol de culturas por el nivel oral expresado en sus palabras, nosotros no esperamos reconsideración alguna de su parte”, mencionó el embajador.

Moctezuma Barragán resaltó que Estados Unidos es un amigo y aliado

En el mismo video compartido en la red social Twitter, Moctezuma Barragán dijo que cuando en México fueron conocidos los insultos del senador, la gente se preguntó cómo un Kennedy podía decir eso, sin embargo recordó que el político estadounidense no pertenece a la histórica familia.

“Señor senador no es a través de ofensas y amenazas, que se puede lograr una colaboración constructiva entre naciones aliadas como México y Estados Unidos, le reitero nuestra disposición para dialogar de manera urgente sobre el tráfico de drogas y de armas entre otros retos que nuestras naciones deben de enfrentar en conjunto, México está cooperando y está dispuesto a cooperar siempre con Estados Unidos nuestro vecino amigo y aliado, pero también siempre en un plano de dignidad, soberanía y veracidad”, aclaró el diplomático mexicano.

Finalmente, Moctezuma mencionó que al escuchar al senador, su reacción inicial fue responderle de la misma manera, sin embargo, aclaró que hay que utilizar el cerebro.

"Al escucharlo mi reacción inicial fue la de responderle en un tono igual de bajo, desinformado y arrogante como el que usted empleó, pero siempre es mejor utilizar mi cerebro, en vez de las entrañas, y recordé la vibrante relación que existe entre México y Estados Unidos, recordar a los 33 millones de turistas americanos que el año pasado visitaron México ansiosos de conocer más sobre nuestra cultura”, respondió el funcionario mexicano.