“Majaderos": AMLO llama a no votar por personas como el senador John Kennedy

Durante la conferencia matutina de este viernes 12 de mayo de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo un llamado a los mexicanos y a los demás migrantes en Estados Unidos a no votar por personas como el senador republicano John Kennedy, esto después de su polémica declaración.

“A la hora de votar no voten por candidatos como este senador Kennedy, no quiero ni siquiera usar el apellido”, aseveró AMLO.

Cabe destacar que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, reiteró que el senador republicano John Kennedy es una persona non grata, además de racista e ignorante.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió a estadounidenses evitar votar por el senador republicano, John Neely Kennedy quien ayer dijo que sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gatos pic.twitter.com/2xDejXTupo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 12, 2023

John Kennedy afirma que sin EU, México estaría comiendo comida para gatos

“Nuestra economía es de 23 trillones de dólares, la economía de México es de 1.3 trillones, nuestro país es 18 veces más grande, compramos 400 mil millones de dólares todos los años a México, sin el pueblo de EU, México, hablando figuradamente, estaría comiendo comida de gato enlatada y viviendo en carpas en un traspatio”, fue la declaración de John Kennedy el pasado 11 de mayo.

Los comentarios del senador republicano John Kennedy se dieron después del cuestionamiento sobre si el Ejército de Estados Unidos pudiera ingresar a México para luchar contra los cárteles de droga.

#VIDEO | ¿QUÉ DIJO QUÉ? 😡#EU | El senador @SenJohnKennedy afirmó esta mañana que "de no ser por #EU, #México estaría comiendo comida para #gatos de una lata y viviendo en una carpa, en un patio". https://t.co/Awweq2vCXe pic.twitter.com/y1q8IZKKM7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 11, 2023

Marcelo Ebrard señala como persona non grata a John Kennedy

Ante la indignación por diversas personas de las declaraciones del senador republicano, el canciller Marcelo Ebrard lo señaló como “persona non grata, además de racista, ignorante y alguien pequeño”.

“Yo lo que le diría, es que es una persona non grata en México, nosotros no nos rebajamos a ese nivel, nosotros respetamos a los Estados Unidos, somos dos países aliados, a mí se me hace un señor ignorante, racista, debería dar vergüenza, ser senador, y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros”.

AMLO y Marcelo Ebrard coincidieron en que Estados Unidos necesita más a México, por lo que en la mañanera de AMLO se presentaron algunos datos sobre esto.