Increpan a embajadora de México que protesta por subasta en Francia

Una nueva subasta de piezas prehispánicas se ha desarrollado en París, Francia por parte de las casas Drouot y Millon que anteriormente ya han vendido otras piezas prehispánicas.

México protesta contra subasta de bienes prehispánicos en Francia

La embajadora de México en Francia condenó la subasta de la casa Milon, debido a que se trata de bienes culturales de la nación mexicana, además de monumentos arqueológicos, según lo estipulado en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas.

Blanca Jiménez Cisneros, embajadora de México en Francia se presentó frente a la casa de subastas Millon para protestar y exigir que se suspenda la venta de piezas prehispánicas que son patrimonio de México.

La @EmbaMexFra condena enérgicamente la próxima subasta de la casa Millon "Carnets de voyage" de bienes culturales de la nación mexicana que, por ende, son monumentos arqueológicos muebles según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. pic.twitter.com/6TOALy6EF1 — Ambassade du Mexique (@EmbaMexFra) January 26, 2022

Embajadora de México en Francia fue increpada por experto de casa de subastas

Mientras la diplomática de México leía una carta de protesta, Sergio Reynes, uno de los expertos de la subasta de la Millon, se acercó a Blanca Jiménez Cisneros, embajadora de México en Francia para increparla y pedirle que no los traten de traficantes de obras.

Millon la casa de subastas de Francia defiende la legalidad de la venta de piezas prehispánicas de México. Sergio Reynes, quien increpó a la embajadora de México en Francia, señaló que "La venta está en armonía con la ley francesa. México no dice nada contra las personas que trafican y a nosotros, que somos honestos, nos dice que estamos robando".



Blanca Jiménez Cisneros, embajadora de México en Francia:

Hago un llamado a las casas subastadoras francesas para que tengan toda venta de piezas mexicanas y colaboren con nosotros en investigación sobre el origen de las piezas.

En la carta que fue leída por la diplomática mexicana señaló: "Fomenta el pillaje, el saqueo, el tráfico ilícito y blanqueo de bienes perpetrados por la delincuencia organizada internacional, atenta contra la arqueología moderna al incentivar excavaciones ilegales para extraer a objetos e impedir que estos puedan ser investigados".

Embajadora de México hace llamado para detener subastas de piezas mexicanas

La embajadora de México hizo un llamado a las casas subastadoras francesas para que detengan la venta de piezas mexicanas y colaboren con México en la investigaciones sobre el origen de las piezas.



Blanca Jiménez Cisneros, embajadora de México en Francia:

Extendemos este llamado a la sociedad civil francesa, agradecemos su interés por nuestras culturas originarias y los invitamos a no comprar piezas arqueológicas mexicanas, nuestro patrimonio no está la venta.

Cabe señalar que México y Francia colaboran estrechamente para enfrentar el combate del tráfico ilícito de bienes culturales, por lo que la diplomática agradeció profundamente la disposición de Francia y su buena voluntad para cooperar al respecto.

▶️ México rechaza categóricamente la venta de nuestro patrimonio por parte de casas subastadoras.



Por instrucciones del canciller @m_ebrard, la Emb. Blanca Jiménez (@bjc_agua) de @EmbaMexFra manifestó su rechazo directamente a las casas de subasta.#MiPatrimonioNoSeVende pic.twitter.com/H6AaAw7Sul — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 28, 2022

Millon efectúa subasta y Drouot difunde por internet

La venta efectuada durante este viernes (28 de enero de 2022) en Francia, incluye 381 lotes, con objetos procedentes de Perú, Clombia y Costa Rica y por supuesto,los que proceden de México.

En diversas ocasiones, México ha pedido detener subastas de bienes culturales

Cabe señalar que no es la primera vez que la embajada de México en Francia, solicita a las casas de subastas que detengan sus ventas de bienes que son patrimonio cultural de México.

Desde la @cultura_mx manifestamos nuestra desaprobación a la subasta “Archéologie, Arts d’Orient & Art Précolombien” que incluye 37 piezas arqueológicas procedentes de culturas precolombinas, programada por @Artcurial el 2 de noviembre, en París, Francia. #MiPatrimonioNoSeVende pic.twitter.com/N3b0dMTbUU — Alejandra Frausto (@alefrausto) November 1, 2021

En octubre de 2021, se llevaron al cabo las subastas de "Pre-Columbian Art & Taino Masterworks from the Fiore Arts Collection" y "Archéologie, arts d'Orient & art précolombien", en las que se ofertaron piezas y objetos de la cultura maya, entre las que se destacó un hacha del Juego de Pelota, además de una máscara.