La embajadora de la Unión Europea sale de Nicaragua

La embajadora de la Unión Europea salió el sábado de Nicaragua luego de ser declarada non grata por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, en una semana de tensiones con la comunidad internacional en la que rompió relaciones diplomáticas con Holanda y rechazó al nuevo embajador de Estados Unidos.

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, notificó verbalmente a la embajadora Bettina Muscheidt que debía abandonar el país luego de que la delegación de la Unión Europea exigió la semana pasada libertad para los "presos políticos" en la Asamblea General de la Naciones Unidas.

La embajadora de la Unión Europea en Nicaragua abandonará el país el sábado al mediodía.

#PaísFachada | Bettina Muscheidt, Embajadora de la Unión Europea en #Nicaragua, dejó este sábado el país luego de que el dictador Daniel Ortega la expulsara. Tomó un vuelo que hará escala en México antes de llegar a París, Francia. pic.twitter.com/A7BCXpRP4C — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2022

Problemas diplomáticos

El viernes 30 de octubre en la noche, el Gobierno de Nicaragua anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el Reino de los Países Bajos, luego de un discurso de Ortega donde acusó de injerencia al país europeo.

"Holanda deplora decisión desproporcionada de Nicaragua de romper relaciones diplomáticas. Por supuesto, hablamos sobre las violaciones de los derechos humanos y el deterioro de la democracia cuando hay razones para hacerlo. Pero una conversación al respecto siempre es mejor que cortar lazos", dijo el canciller holandés Wopke Hoekstra en su cuenta de Twitter.

"Otros países también están notando que es difícil mantener un diálogo con Nicaragua. Por lo tanto, estamos discutiendo los próximos pasos con la Unión Europea", expresó el funcionario holandés.

Holanda cerró su embajada en Nicaragua el 31 de diciembre de 2012 y desde entonces su sede en Costa Rica asumió los asuntos.

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, también anunció que Managua no aceptaría al nuevo embajador designado por Estados Unidos, Hugo Rodríguez, como su representante en el país centroamericano.

A inicios de año, el Gobierno de Ortega también expulsó al embajador del Vaticano en Managua Waldemar Stanislaw Sommertag.