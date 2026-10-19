¡Tragedia en Chiapas! Vehículo cae al río en Laguna Grande; una mujer murió y otra fue rescatada

Una mujer fue rescatada con vida y otra perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaban cayera al río desde el puente de Laguna Grande, en el tramo carretero San Lucas–San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, durante la mañana de este domingo 18 de octubre de 2026.

El accidente movilizó a habitantes de la zona, quienes intervinieron para auxiliar a las ocupantes de la unidad; mientras una de ellas logró salir con vida gracias al apoyo de los pobladores, la segunda fue arrastrada por la corriente y posteriormente localizada sin vida.

Así auxiliaron a las mujeres tras caer al río

Los primeros reportes sobre el accidente señalaron que las dos ocupantes habían sido arrastradas por el agua después de que el automóvil se precipitara desde el puente hacia el cauce. En ese momento, ambas eran reportadas como desaparecidas, mientras habitantes de la comunidad se organizaban para intentar localizarlas.

Ante la situación, pobladores utilizaron cuerdas para llegar hasta la mujer que permanecía en el vehículo y conseguir ponerla a salvo; las maniobras permitieron rescatarla con vida, aunque su acompañante no sobrevivió al incidente.

La fuerza de la corriente dificultó las posibilidades de auxilio para la segunda ocupante, quien fue arrastrada por el río; más tarde, su cuerpo fue encontrado sin vida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡TRAGEDIA RUMBO A CHALMA! CAMIONETA DE PEREGRINOS CAE A BARRANCO; MUERE UNA MUJER Y HAY 15 HERIDOS

¡Rescate dramático termina en tragedia en #Chiapas! Un #vehículo cayó de un #puente hacia un río en el tramo San Lucas–San Cristóbal de Las Casas. Con cuerdas, pobladores lograron rescatar a la conductora, quien quedó atrapada en la unidad. Sin embargo, su acompañante fue arrastrada por la corriente y posteriormente localizada sin vida. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2026

¿Dónde ocurrió el accidente en Chiapas?

El percance se registró a la altura del puente de Laguna Grande, sobre la carretera que conecta San Lucas con San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas; la caída del automóvil hacia el río ocurrió durante las primeras horas del domingo y fue reportada por personas que se encontraban en la zona.

De acuerdo con los primeros informes, las mujeres que viajaban en el vehículo serían originarias de Zinacantán; sin embargo, esta información se mantiene como una referencia preliminar.

Hasta el momento, no se han esclarecido las causas que provocaron que la conductora perdiera el control de la unidad y terminara fuera de la carretera, por tal motivo, no fue posible establecer si el accidente estuvo relacionado con las condiciones del camino, una falla mecánica u otro factor.