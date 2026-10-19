Volcadura de tráiler sobre la autopista Ciudad Mendoza–Esperanza desata rapiña en Veracruz

Una aparatosa volcadura de un tráiler la mañana de este domingo 18 de octubre sobre la autopista 150D, a la altura del tramo Ciudad Mendoza-Esperanza, provocó una movilización de emergencia, caos vial y actos de rapiña en Veracruz.

En imágenes registradas por testigos que circulaban por la zona, y que rápidamente cobraron fuerza en redes sociales debido a lo indignante del caso, se observa una situación que provocó una serie de críticas hacia los pobladores que sacaron provecho de la tragedia.

¿Dónde volcó el tráiler en la autopista 150D?

El accidente ocurrió en el kilómetro 220, con dirección a Puebla , en la zona de las Cumbres de Maltrata; la unidad de carga quedó atravesada sobre la carpeta asfáltica, por lo que quienes transitaban por este tramo tuvieron que reducir la velocidad y avanzar con precaución.

La presencia del vehículo siniestrado afectó la circulación en esta vía que conecta a Veracruz con Puebla, mientras se realizaban las acciones para atender el percance y retirar el camión.

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¡Vuelca tráiler y aprovechan para hacer rapiña! Un tráiler volcó en el kilómetro 220 de la autopista Esperanza-Maltrata, en #Veracruz, lo que provocó el cierre parcial de la circulación. Tras el accidente, varias personas fueron captadas realizando actos de rapiña en la zona. https://t.co/yKEYIHSKro — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 18, 2026

Rapiña tras la volcadura: se llevan productos de la carga

Después del accidente, varias personas se aproximaron al tráiler y comenzaron a retirar parte de la mercancía que transportaba; estos actos quedaron registrados en imágenes tomadas por testigos y compartidas en redes sociales, donde provocaron cuestionamientos hacia quienes aprovecharon el siniestro para llevarse los productos.

La situación añadió otro elemento a la emergencia, pues mientras la unidad permanecía volcada, algunas personas se concentraron alrededor del vehículo para sustraer los artículos de la carga.

¿Hay personas lesionadas por el accidente en Veracruz?

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas a consecuencia de la volcadura; tampoco se han precisado las causas que llevaron al conductor a perder el control del tráiler.

La emergencia generó afectaciones viales en el tramo Ciudad Mendoza-Esperanza, por lo que se recomendó a los automovilistas extremar precauciones al circular por el área.

Las labores para atender el percance y retirar la unidad serán determinantes para recuperar la circulación habitual en este punto de la autopista 150D, una ruta de conexión entre Veracruz y Puebla.