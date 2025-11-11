Logo InklusionSitio accesible
Tiroteo en el Edomex: Balean a unidad de transporte en Ecatepec; chofer termina herido

Una intensa movilización de emergencia se registró HOY en el Edomex, después de que una unidad de transporte fuera baleada en los límites de Ecatepec y Neza.

Tiroteo Edomex Balean unidad transporte Ecatepec chofer herido
Una intensa movilización de emergencia se registró HOY en el Edomex, después de que una unidad de transporte fuera baleada en los límites de Ecatepec y Neza.|Especial
Escrito por: Daniel Rivera Guzmán
Tiroteo en el Edomex: Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y policías del Estado de México se registró la mañana de este martes 11 de noviembre, después de que una unidad de transporte fue atacada a balazos mientras circulaba en la avenida Río de los Remedios, en los límites de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Según testigos, este hecho que generó caos y pánico ocurrió cuando una motocicleta alcanzó a la camioneta y detonó múltiples disparos, dejando herido al chofer.

Atacan a balazos a unidad de transporte en Ecatepec

El vehículo afectado pertenece a la línea Autobuses México–San Juan Ixhuatepec, número económico 94; fue atacado mientras circulaba con rumbo al Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Indios Verdes. Testigos relataron que dos sujetos a bordo de una motocicleta dieron la orden de alto al operador; al intentar escapar, la unidad recibió al menos 11 impactos de bala del lado del conductor.

Paramédicos atendieron al operador en el sitio y lo trasladaron a un hospital de la zona; reportes preliminares indican que el chofer recibió dos heridas de bala en la espalda y se encuentra estable. Ninguno de los pasajeros resultó herido, aunque varios presentaron crisis nerviosas por el ataque y fueron atendidos por los servicios de emergencia.

Activan operativo de seguridad en el Cetram de Indios Verdes

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y policías del Estado acordonaron el área en el Cetram de Indios Verdes; la unidad fue asegurada con visibles orificios de proyectil y remolcada a un depósito vehicular para las diligencias periciales. En el lugar se recabaron videos y testimonios que ya forman parte de la carpeta de investigación.

Por ahora las autoridades no descartan ninguna línea: se investiga si el incidente se relaciona con intento de robo, extorsión o una venganza personal; peritos analizarán trazas balísticas y cámaras para esclarecer el móvil del ataque.

