Tiroteo en el Edomex: Balean a unidad de transporte en Ecatepec; chofer termina herido

Tiroteo en el Edomex: Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y policías del Estado de México se registró la mañana de este martes 11 de noviembre, después de que una unidad de transporte fue atacada a balazos mientras circulaba en la avenida Río de los Remedios, en los límites de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Según testigos, este hecho que generó caos y pánico ocurrió cuando una motocicleta alcanzó a la camioneta y detonó múltiples disparos, dejando herido al chofer.

Atacan a balazos a unidad de transporte en Ecatepec

El vehículo afectado pertenece a la línea Autobuses México–San Juan Ixhuatepec, número económico 94; fue atacado mientras circulaba con rumbo al Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Indios Verdes. Testigos relataron que dos sujetos a bordo de una motocicleta dieron la orden de alto al operador; al intentar escapar, la unidad recibió al menos 11 impactos de bala del lado del conductor.

Paramédicos atendieron al operador en el sitio y lo trasladaron a un hospital de la zona; reportes preliminares indican que el chofer recibió dos heridas de bala en la espalda y se encuentra estable. Ninguno de los pasajeros resultó herido, aunque varios presentaron crisis nerviosas por el ataque y fueron atendidos por los servicios de emergencia.

Activan operativo de seguridad en el Cetram de Indios Verdes

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y policías del Estado acordonaron el área en el Cetram de Indios Verdes; la unidad fue asegurada con visibles orificios de proyectil y remolcada a un depósito vehicular para las diligencias periciales. En el lugar se recabaron videos y testimonios que ya forman parte de la carpeta de investigación.

Por ahora las autoridades no descartan ninguna línea: se investiga si el incidente se relaciona con intento de robo, extorsión o una venganza personal; peritos analizarán trazas balísticas y cámaras para esclarecer el móvil del ataque.