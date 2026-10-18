El termómetro volverá a caer en CDMX: emiten alerta por bajas temperaturas en estas alcaldías

Todavía no llega el invierno, pero la Ciudad de México (CDMX) ya empieza a experimentar una baja en las temperaturas al anochecer y amanecer, por lo que este lunes 19 de octubre se emitió una alerta amarilla por frío en varias zonas de la capital.

¿En qué alcaldías de la CDMX se sentirá mucho frío?

Aunque no lo creas, algunas zonas de la ciudad ya comienzan a despertar entre el rocío; las primeras señales de que se acerca la temporada invernal en México, pese a que apenas estamos en octubre.

La capital empieza a despedirse del calor durante las primeras horas del día, y aunque las temperaturas pueden volver a subir al mediodía, al caer la noche, la chamarra ya se vuelve indispensable.

Para este lunes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius en las siguientes alcaldías:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 19/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, Milpa Alta y @TlalpanAl. Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/xwifUOibSg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 18, 2026

¿A partir de qué hora se sentirá más frío en CDMX?

¡A dormir bien tapados! Aunque suene a chiste, pero ya es hora de desempolvar las cobijas pesadas, pues se espera que el termómetro comience a bajar a partir de las 4:00 de la mañana de este lunes 19 de octubre.

La alerta amarilla se emitió de las 04:00 a las 08:00 horas, cuando muchas personas salen de casa para dirigirse a la escuela o al trabajo. Por ello, se recomienda abrigarse bien antes de salir y tomar precauciones ante las bajas temperaturas.

¿Hay un frente frío en CDMX?

Si bien, el frente frío 2 se desplaza por el suroeste del golfo de México, indirectamente sí está afectando a la CDMX, ya sea con el descenso de temperaturas, lluvias y rachas de viento.

A esto se suma que el sistema frontal está impulsado por una masa de aire polar, lo que intensifica sus efectos en el país.

Además, se espera que el frente frío 3 ingrese esta semana por el norte de México, pero hasta el momento no se contemplan afectaciones en la capital.

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