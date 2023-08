¿Por culpa de Messi? Empleado de limpieza pierde su trabajo al pedirle un autógrafo

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami generó revuelo entre los aficionados al futbol, también en estrellas televisivas y leyendas deportivas del básquetbol o béisbol; sin embargo, no todo es color de rosa para el astro argentino y para las personas que buscan conocerlo; en los recientes días se dio a conocer el despido de un empleado de limpieza que le pidió un autógrafo.

Desde su debut en el DRV PNK Stadium, las autoridades modificaron las medidas de seguridad, esto con el fin de proteger a Messi de miles de aficionados que buscan una foto con el astro argentino, pero, ¿también hay medidas entre los trabajadores internos del Inter Miami?

¿Quién es el empleado de limpieza que despidieron por un autógrafo de Messi?

¿El mejor día de su vida? De origen colombiano, Cristian Salamanca, tenía un año viviendo trabajando para una empresa de aseo, ahí compartió el momento en que conoció a Lionel Messi, en palabras del ex empleado se encontraba limpiando los baños cuando llegó el autobús del equipo y pronto descendió el campeón del mundo.

“Me tocó limpiar los baños del sector donde estacionan los buses. Estaba afuera afortunadamente cuando llegó el bus y bajaron todos los jugadores. El último fue Messi. Bastó con gritarle ‘¡Hey, campeón del mundo!’, que se volteó a mirar. Me levanté la camisa del uniforme y tenía abajo la playera de la selección argentina y un marcador”, detalló.

“Valió la pena cada segundo”, asegura empleado que le pidió autógrafo a Messi

Tras lograr la firma de Messi en su playera, la seguridad no tardó más de cinco minutos en retirarlo del lugar para posteriormente quitarle el empleo; sin embargo, para Cristian Salamanca fue el mejor día y valió la pena porque conoció a uno de sus ídolos deportivos.

“Él me regaló su autógrafo. Enseguida vino la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo, pero valió la pena cada segundo”, continuó Salamanca.

Más tarde transcurrió que al interior del Inter Miami existe un reglamento que le pide a los trabajadores del club ser profesionales y no solicitarle a los jugadores fotografías o autógrafos; sin embargo, en esta ocasión el joven colombiano no pudo resistirse a la oportunidad.