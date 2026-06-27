Antes que los expertos: los animales que se hicieron leyenda por predecir al campeón del Mundial

Cada juego de futbol despierta pronósticos entre la afición, analistas y expertos que buscan anticipar qué selección levantará el trofeo. Mientras algunos se apoyan en estadísticas y en el rendimiento deportivo de los equipos, otros recurren a las predicciones de los animales. ¿Quién ganará este Mundial 2026?

En ese contexto de “magia”, desde hace casi dos décadas surgió una tradición tan curiosa como mediática: los animales que supuestamente predicen los resultados del Mundial.

Animales que predijeron los ganadores de mundiales pasados

Pulpos, gatos, tortugas, y hasta nutrias se convirtieron en los llamados “oráculos” del futbol gracias a dinámicas organizadas por zoológicos, acuarios y medios de comunicación de diferentes países.

Aunque algunos de ellos acertaron los resultados más importantes, alcanzando la fama internacional, otros fallaron en sus pronósticos, sin dejar de convertirse en fenómenos virales.

Paul, el pulpo que hizo historia por acertar correctamente ocho partidos

El caso más recordado es el de Paul, un pulpo que vivía en un acuario de Alemania. Durante el Mundial de Sudáfrica 2010, el molusco elegía entre dos cajas transparentes con alimento, cada una marcada con la bandera de una selección. La primera que escogía era interpretada como su predicción.

Paul acertó los resultados de los partidos de Alemania, incluida la derrota frente a Serbia y la caída ante España en las semifinales.

Además, pronosticó correctamente que España venciera a Países Bajos en la final, el encuentro terminó 1-0 con el gol de Andrés Iniesta.

El pulpo cerró el torneo con ocho aciertos en ocho predicciones y paso a la historia como el “oráculo” más famoso de los Mundiales.

Animales que siguieron los pasos de Paul

Tras su éxito, otros animales intentaron repetir el fenómeno. En Brasil 2014 destacó Cabeção, una tortuga de 25 años que vivía en un santuario de Praia do Forte y que acertó el triunfo de Brasil en el partido inaugural, aunque no mantuvo la misma efectividad que Paul.

Para Rusia 2018, el protagonista fue Achilles, un gato blanco y sordo que habitaba el Museo Hermitage de San Petersburgo.

El felino elegía entre platos de comida identificados con las banderas de las selecciones y logró acertar varios encuentros durante la fase inicial del torneo.

En Qatar 2022, dos nutrias de un zoológico en Tailandia predijeron que Argentina derrotaría a Francia en la final del Mundial.

Utilizando nuevamente la elección de alimentos como método, los animales acertaron el desenlace del campeonato conquistado por la selección liderada por Lionel Messi.

Hasta el momento, para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no ha surgido ningún animal que concentre la atención internacional como ocurrió con Paul o sus sucesores.

La tradición continúa siendo una de las curiosidades más recordadas que acompañan a la máxima fiesta del futbol.

