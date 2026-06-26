VIDEO: La buscó por días sin éxito hasta que los festejos por el triunfo de México le devolvieron a su perrita

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo protagoniza históricos momentos dentro del campo, también genera momentos inolvidables fuera de las canchas. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, uno de estos momentos mágicos se vivió tras el triunfo histórico de México contra República Checa, pues gracias a los festejos de la afición mexicana, se pudo localizar en medio del ambiente de alegría a 'gorda', una perrita que fue reportada como desaparecida el pasado mes de mayo .

Fue a través de un video en el que la mascota se volvió viral mientras era cargada entre las celebraciones de la 'ola verde', lo que generó que su dueña por fin lograra dar con su paradero.

¿Cómo localizaron a la perrita 'gorda' tras el triunfo de México en el Mundial 2026?

Fue precisamente ese video viral el que llegó hasta la familia de "Gorda"; el hermano de su dueña reconoció de inmediato a la mascota y avisó que aparecía en la grabación difundida por una página local.

Sin perder tiempo, ambos acudieron a la zona donde se realizaban los festejos con la esperanza de que todavía permaneciera en el lugar; la apuesta dio resultado.

Después de recorrer el sitio y apoyarse en la información que proporcionaba el metraje, lograron reencontrarse con la perrita, poniendo fin a casi un mes de incertidumbre.

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El reencuentro terminó con una alegría para su familia

Con seis años de edad, la perrita finalmente regresó con su familia luego de permanecer desaparecida durante varias semanas, motivo por lo que su dueña lo celebro en redes sociales: "México ganó, y mi perrita la encontré después de mucho tiempo".

Mientras la Selección Mexicana celebraba una noche histórica dentro del Mundial 2026, en Ciudad Victoria otra victoria se escribía lejos de la cancha, para una familia tamaulipeca, el mejor resultado no apareció en el marcador, sino en el momento en que "Gorda" volvió a casa.