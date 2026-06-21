¡Frente a frente! Robot humanoide desata batalla de baile en calles de México

El Mundial 2026 en México nos ha sorprendido con momentos increíbles a lo largo de la justa deportiva. En las últimas horas, las redes sociales han estallado tras viralizarse el insólito momento en que un robot humanoide desató una batalla de baile, la publicación impacto a miles de usuarios.

El robot humanoide que desató el baile mundialista en México

En el video publicado en redes sociales se puede ver como un robot humanoide bailando con mucha energía y ritmo en calles de México. El robot vestía una playera de la Selección Mexicana y con un poncho de los colores emblemáticos del país, mientras se rodea de una multitud alegre, muchos de ellos con playeras verdes de México que lo celebra.

Un chico se une a bailar con él, hace unos movimientos y hasta se tira al piso para realizar un baile. El robot sigue moviéndose suelto y la gente lo pasa increíble. Es una escena bien festiva y divertida.

Mientras el robot humanoide y el joven están en plena batalla de baila, la gente disfruta el momento, creando una atmósfera positiva y llena de buen humor.

La escena generó risas y aplausos entre los presentes, quienes disfrutaban del ambiente mundialista en México. El video captó un instante espontáneo y entretenido que ha llamado la atención por la naturalidad con la que el robot se integra al baile callejero.

Robot humanoide y perro mecánico pasean por la Central de Abasto

Este robot humanoide no es el único que se ha visto en México, pues hace unos días se viralizó un video en redes sociales en el que un robot humanoide y un perro mecánico caminaban por los pasillos de la Central de Abastos, en Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

En el video se puede ver como el robot humanoide camina por un pasillo de frutas y verduras; la máquina va vestida con el tradicional delantal de los vendedores de la Central de Abasto, acompañado de un sombrero de color negro y un paliacate amarrado al cuello.

¿Qué son los robots humanoides?

A diferencia de los brazos mecánicos que vemos en las fábricas automotrices, un robot humanoide es una máquina diseñada expresamente para imitar la estructura física, los movimientos y los gestos de un ser humano. Esto significa que tienen cabeza, torso, dos brazos y, en muchos casos, dos piernas para caminar.

Su gran ventaja es que, al compartir nuestra misma forma, están hechos para interactuar con herramientas humanas y adaptarse a los mismos entornos por los que nosotros nos movemos todos los días. Impulsados por Inteligencia Artificial (IA), estos robots no solo caminan, sino que ya pueden tomar decisiones autónomas, mantener el equilibrio y realizar tareas complejas... como pasear por un mercado lleno de gente en la Ciudad de México.