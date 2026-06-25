¿OVNIS en el Mundial 2026? Así fue como nació la teoría de la abducción extraterrestre en el Brasil vs. Escocia

No llegaron los OVNIS y no hubo una abducción extraterrestre, pero sí llegó la magia de Brasil al Estadio de Miami este miércoles 24 de junio tras una contundente victoria de La Canarinha sobre Escocia en juego correspondiente a la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Si bien el juego del Mundial era esperado por miles de aficionados que querían disfrutar de la aparición de estrellas como Vinicius Junior, Matheus Cunha, Rayan o el regreso de Neymar, el foco de la conversación en redes se enfocó en una predicción de una reconocida vidente que anunció la llegada de OVNIS, aliens y una abducción extraterrestre durante este juego ; pero, ¿qué decía la 'profecía'?

Mientras el balón comenzaba a rodar, internet seguía pendiente de una historia que durante varios días acumuló miles de reproducciones y comentarios.

¿Qué decía la supuesta profecía sobre el Brasil vs. Escocia?

El origen de la teoría se atribuye a Vó Bahiana , una influencer brasileña dedicada a compartir contenidos relacionados con espiritualidad y predicciones; a través de publicaciones difundidas en redes sociales afirmó haber tenido sueños en los que observaba un hecho extraordinario durante el compromiso mundialista.

Según su relato, objetos voladores aparecerían sobre el estadio y varias personas, entre ellas futbolistas y aficionados, desaparecerían tras una presunta intervención extraterrestre; dentro de esa narración mencionó a figuras de la selección brasileña, lo que hizo que el contenido se propagara rápidamente entre usuarios de distintas plataformas.

Las publicaciones dieron paso a miles de reacciones, bromas, videos y teorías, convirtiendo una predicción sin respaldo en uno de los temas virales alrededor del Mundial 2026.

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🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇧🇷 | Una psíquica brasileña afirma que una nave alienígena aparecerá encima del Hard Rock Stadium el 24 de junio durante el Brasil vs Escocia en la Copa del Mundo para abducir a jugadores y aficionados en el lugar.



La vidente se mostró bastante nerviosa en el vídeo que se hace… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

¿Qué relación tuvo Baba Vanga con la teoría de los extraterrestres?

Conforme aumentó la conversación en redes, algunos usuarios comenzaron a enlazar las declaraciones de la influencer con una presunta predicción atribuida a Baba Vanga; en diversas publicaciones se afirmaba que la clarividente búlgara habría anticipado la aparición de una extraña luz en el cielo durante un importante evento deportivo en 2026.

No obstante, esa supuesta profecía carece de una fuente verificable y no existe evidencia que confirme que Baba Vanga haya realizado esa afirmación, aun así, la coincidencia entre ambas historias fue suficiente para alimentar la conversación digital y mantener vivo el tema hasta el inicio del partido.

Con el encuentro ya disputado y sin que ocurriera ninguno de los hechos anunciados, la historia quedó como uno de los fenómenos virales más curiosos que han acompañado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.