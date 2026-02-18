¡Repunta el dólar! Checa el precio y tipo de cambio en México hoy miércoles 18 de febrero

Este miércoles 18 de febrero de 2026, la incertidumbre global vuelve a ser la protagonista en los mercados financieros. El dólar estadounidense mantiene su racha de ganancias ligeras de la semana, impulsado por dos factores clave: datos económicos más optimistas en Estados Unidos (como el reciente informe de empleo) y, sobre todo, un panorama geopolítico que se complica en Europa del Este.

Analistas de ING señalan que la tendencia alcista del billete verde continuará hoy, respaldada por cifras de producción industrial que pintan un escenario constructivo para la economía norteamericana, lo que atrae a los inversionistas hacia la divisa como refugio seguro.

Precio del dólar hoy miércoles 18 de febrero de 2026 en Banco Azteca

A mitad de semana, Banco Azteca actualiza sus pizarras. Si planeas realizar cambios de divisa hoy, toma en cuenta estos valores de referencia en ventanilla:



Dólar Americano: Compra: $16.00 | Venta: $17.74

Euro: Compra: $18.90 | Venta: $21.79

Dólar Canadiense: Compra: $11.65 | Venta: $12.84

Plata Libertad: Compra: $1,244.00 | Venta: $1,414.00

Precio del dólar en Tijuana HOY miércoles 18 de febrero

La frontera reacciona a los datos económicos de Estados Unidos de inmediato. El precio del dólar HOY miércoles 18 de febrero en Tijuana se mantiene como un indicador vital para el comercio binacional.

Durante la mañana de este "ombligo de semana", el dólar en casas de cambio promedia alrededor de los $17.13 pesos a la venta. Sin embargo, dada la volatilidad internacional de hoy, se recomienda comparar precios en distintos centros cambiarios antes de realizar transacciones fuertes.

¿Cuánto vale un Bitcoin HOY en México?

En medio de la tensión política, el mercado cripto sigue siendo una alternativa de diversificación. Bitcoin se mantiene en el radar de los inversionistas que buscan descorrelacionarse de los conflictos tradicionales.

Bitcoin cotiza HOY manteniéndose en la banda de los 69 mil dólares, lo que en México representa un valor cercano a 1 millón 154 mil pesos por unidad. La criptomoneda líder observa de cerca los movimientos geopolíticos, consolidándose como un activo clave en portafolios de riesgo.

El petróleo se dispara un 3%: Ginebra y la tensión en Ucrania

El mercado energético es el más afectado hoy. Los precios del petróleo subieron casi un 3% este miércoles tras el abrupto final de las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia en Ginebra. La reunión duró apenas dos horas y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, las calificó de "difíciles", acusando a Rusia de retrasar deliberadamente el progreso para poner fin a la guerra de cuatro años.

Este escenario de conflicto eclipsó la noticia positiva sobre el entendimiento de "principios rectores" alcanzado ayer entre Irán y Estados Unidos en su disputa nuclear.

