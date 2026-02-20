Precio de la gasolina HOY 20 de febrero: ¿Dónde conviene cargar en fin de semana?

¡Llegó el día más esperado de la semana! Hoy es viernes 20 de febrero de 2026 y con él inician los planes de descanso o las salidas familiares; sin embargo, los viernes también son sinónimo de tráfico intenso en las principales vías del país. Antes de quedar atrapado en el congestionamiento vial o de tomar carretera, revisa el nivel de tu tanque y considera el precio para cargar gasolina.

En un mercado abierto, las tarifas en las estaciones de servicio fluctúan diariamente debido a factores logísticos, de distribución y la dinámica comercial de cada región. Por ello, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te traemos el desglose con los costos promedio a nivel nacional y en las urbes de mayor movilidad.

El objetivo es que la recta final de la quincena no sufra un impacto negativo y sepas exactamente cuánto vas a destinar a tus traslados en este fin de semana.

¿Cuál es el precio de la gasolina en México hoy 20 de febrero de 2026?

Para este cierre de semana laboral, los precios promedio a nivel nacional presentan la siguiente estructura:



Gasolina Regular (Magna): El combustible de mayor demanda mantiene un precio promedio de $23.26 pesos por litro.

El combustible de mayor demanda mantiene un precio promedio de por litro. Gasolina Premium: Para vehículos que requieren mayor octanaje, el promedio se ubica en $25.69 pesos por litro.

Para vehículos que requieren mayor octanaje, el promedio se ubica en por litro. Diésel: El energético vital del sector transporte se cotiza en $26.27 pesos por litro promedio.

Precio del gas natural vehicular hoy viernes 20 de febrero

Una alternativa para flotillas y transporte público:



Mínimo: $10.99 pesos por litro.

$10.99 pesos por litro. Promedio: $12.60 pesos por litro.

$12.60 pesos por litro. Máximo: $14.49 pesos por litro.

Conducir a una velocidad constante y evitar acelerones bruscos en el tráfico de este viernes te ayudará a optimizar al máximo cada gota de gasolina.

Precios desglosados en las grandes metrópolis: CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León

La demanda de combustible se dispara los viernes. Aquí tienes el panorama en las zonas metropolitanas:



Ciudad de México (CDMX): En las congestionadas vialidades capitalinas, la Regular promedia los $23.42 pesos . La Premium exige una inversión mayor, situándose en $25.77 pesos , mientras que el Diésel está en $26.03 pesos .

En las congestionadas vialidades capitalinas, la promedia los . La exige una inversión mayor, situándose en , mientras que el está en . Estado de México (Edomex): En los municipios conurbados, la Regular cotiza en $23.54 pesos , la Premium en $25.29 pesos y el Diésel en $25.85 pesos .

En los municipios conurbados, la cotiza en , la en y el en . Jalisco: En Guadalajara y su área metropolitana, la Regular se vende en unos $23.66 pesos , la Premium en $26.20 pesos y el Diésel en $26.30 pesos .

En Guadalajara y su área metropolitana, la se vende en unos , la en y el en . Nuevo León: En Monterrey, la Regular marca los $23.56 pesos. La Premium destaca por su alto costo en la región, llegando a $27.12 pesos, y el Diésel se ubica en $25.97 pesos.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque este viernes?

Para dimensionar el gasto real, pongamos un ejemplo práctico. Si conduces una SUV compacta y necesitas llenar su tanque de 51 litros desde la reserva, el costo total con gasolina Regular (a precio promedio nacional) será de aproximadamente $1,186.26 pesos. Elegir la estación de servicio adecuada hace toda la diferencia en tu bolsillo.

Zonas con los precios más bajos y altos

El mayor ahorro: En ciudades fronterizas como Reynosa, Tamaulipas , la gasolina Regular puede encontrarse cerca de los $22.38 pesos .

En ciudades fronterizas como , la gasolina puede encontrarse cerca de los . El mayor costo: En áreas comerciales de alta plusvalía o ciertas estaciones en autopistas, la Premium rebasa fácilmente los $29.60 pesos por litro.

Recomendación FIA: Conducir a una velocidad constante y evitar acelerones bruscos en el tráfico de este viernes te ayudará a optimizar al máximo cada gota de combustible, dándote un mejor rendimiento.