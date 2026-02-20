Precio de la gasolina HOY 20 de febrero: ¿Dónde conviene cargar en fin de semana?
El fin de semana llegó. Consulta el precio de la gasolina Magna, Premium y Diésel este viernes 20 de febrero y administra tu presupuesto antes de salir a carretera o enfrentar la ciudad.
¡Llegó el día más esperado de la semana! Hoy es viernes 20 de febrero de 2026 y con él inician los planes de descanso o las salidas familiares; sin embargo, los viernes también son sinónimo de tráfico intenso en las principales vías del país. Antes de quedar atrapado en el congestionamiento vial o de tomar carretera, revisa el nivel de tu tanque y considera el precio para cargar gasolina.
En un mercado abierto, las tarifas en las estaciones de servicio fluctúan diariamente debido a factores logísticos, de distribución y la dinámica comercial de cada región. Por ello, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te traemos el desglose con los costos promedio a nivel nacional y en las urbes de mayor movilidad.
El objetivo es que la recta final de la quincena no sufra un impacto negativo y sepas exactamente cuánto vas a destinar a tus traslados en este fin de semana.
¿Cuál es el precio de la gasolina en México hoy 20 de febrero de 2026?
Para este cierre de semana laboral, los precios promedio a nivel nacional presentan la siguiente estructura:
- Gasolina Regular (Magna): El combustible de mayor demanda mantiene un precio promedio de $23.26 pesos por litro.
- Gasolina Premium: Para vehículos que requieren mayor octanaje, el promedio se ubica en $25.69 pesos por litro.
- Diésel: El energético vital del sector transporte se cotiza en $26.27 pesos por litro promedio.
Precio del gas natural vehicular hoy viernes 20 de febrero
Una alternativa para flotillas y transporte público:
- Mínimo: $10.99 pesos por litro.
- Promedio: $12.60 pesos por litro.
- Máximo: $14.49 pesos por litro.
Precios desglosados en las grandes metrópolis: CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León
La demanda de combustible se dispara los viernes. Aquí tienes el panorama en las zonas metropolitanas:
- Ciudad de México (CDMX): En las congestionadas vialidades capitalinas, la Regular promedia los $23.42 pesos. La Premium exige una inversión mayor, situándose en $25.77 pesos, mientras que el Diésel está en $26.03 pesos.
- Estado de México (Edomex): En los municipios conurbados, la Regular cotiza en $23.54 pesos, la Premium en $25.29 pesos y el Diésel en $25.85 pesos.
- Jalisco: En Guadalajara y su área metropolitana, la Regular se vende en unos $23.66 pesos, la Premium en $26.20 pesos y el Diésel en $26.30 pesos.
- Nuevo León: En Monterrey, la Regular marca los $23.56 pesos. La Premium destaca por su alto costo en la región, llegando a $27.12 pesos, y el Diésel se ubica en $25.97 pesos.
¿Cuánto cuesta llenar el tanque este viernes?
Para dimensionar el gasto real, pongamos un ejemplo práctico. Si conduces una SUV compacta y necesitas llenar su tanque de 51 litros desde la reserva, el costo total con gasolina Regular (a precio promedio nacional) será de aproximadamente $1,186.26 pesos. Elegir la estación de servicio adecuada hace toda la diferencia en tu bolsillo.
Zonas con los precios más bajos y altos
- El mayor ahorro: En ciudades fronterizas como Reynosa, Tamaulipas, la gasolina Regular puede encontrarse cerca de los $22.38 pesos.
- El mayor costo: En áreas comerciales de alta plusvalía o ciertas estaciones en autopistas, la Premium rebasa fácilmente los $29.60 pesos por litro.
Recomendación FIA: Conducir a una velocidad constante y evitar acelerones bruscos en el tráfico de este viernes te ayudará a optimizar al máximo cada gota de combustible, dándote un mejor rendimiento.