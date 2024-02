Tiroteo termina con una casa incendiada en Filadelfia; hay varios desaparecidos

Una tragedia se desató este miércoles en Filadelfia, Estados Unidos, luego de que un tiroteo terminara con una casa incendiada. Las autoridades indicaron que se reportaron varios desaparecidos, entre los que hay algunos niños, y se cree que podrían estar dentro de la casa en llamas.

De acuerdo con la primera información, la policía de Filadelfia recibió un reporte sobre un aparente disparo contra una niña, por lo que acudieron al lugar. Al llegar fueron recibidos con disparos, dos agentes resultaron heridos.

“Alrededor de las 3:50 de la tarde recibimos la llamada de que una niña de 11 años había recibido un disparo. Agentes de tres cuerpos policiales diferentes acudieron a la escena y fueron inmediatamente recibidos con disparos”, indicó Jack Stollsteimer, fiscal de distrito del condado de Delaware.

🇺🇲 | Incendio y tiroteo en una casa cerca de Filadelfia: de 6 a 8 personas desaparecidas, hay niños incluidos. pic.twitter.com/itMjg96yK7 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) February 8, 2024

Agregó que dos agentes “fueron recibieron impacto de bala y fueron arrastrados fuera de peligro por otros uniformados”. Los dos heridos se encuentran estables en un hospital de la zona.

Casa se incendia después de un tiroteo en Filadelfia

Stollsteimer indicó que poco después del enfrentamiento, la casa comenzó a incendiarse. El cuerpo de bomberos también llegó al lugar y tardaron varias horas en poder detener el fuego. Por el momento no está claro cómo comenzó el incendio

“No sabemos quién estaba en la casa, no sabemos quién fue la persona que disparó, no sabemos cuántas personas hay allí, no sabemos su estado, no sabemos si están vivos”, dijo el fiscal de distrito durante una conferencia de prensa.

Las autoridades dijeron que lo que más les preocupa es que tiene reportes de varias personas desaparecidas y temen que pudieran haber estado adentro de la casa en el momento en que comenzó el incendio.

“Tememos que pueda haber más de una persona en esa casa. Sabemos que la familia de la víctima tenía muchas personas viviendo en esa casa, incluidos niños”, dijo Stollsteimer.