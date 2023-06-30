¿Quién fue el primer jefe de Gobierno de la CDMX elegido por la población?

Posiblemente, las elecciones para jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) sean las más importantes, después de las presidenciales. Específicamente, las celebradas el 6 de julio de 1997, pues fue la primera vez que se eligió este cargo por medio del voto popular.

¿Quién fue el primer jefe de Gobierno electo por voto popular en CDMX?

En 1997, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) resultó ganador de los comicios para jefe de Gobierno, lo cual lo convirtió en el primero en ser elegido por el voto popular. Esta fue una de las principales razones por las que esas elecciones fueron de suma importancia, la otra es que el tricolor salió de esa entidad después de más de 30 años de gobernar.

A partir de la victoria del experredista, la CDMX ha recibido gobernantes bajo las siglas del PRD o de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

¿Cómo se nombraba antes a los regentes del Distrito Federal?

La jefatura del entonces Distrito Federal era elegida por el famoso "dedazo" del presidente, así duró por más de 70 años. La capital del país ha tenido, desde su creación, más de 150 gobernantes; fue en 1824, con la proclamación de la Primera República Federal, cuando el Congreso decidió crear el Distrito Federal.

El último regente de la CDMX fue Óscar Espinosa Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual fue designado por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y ocupó el cargo del 1 de diciembre al 4 de diciembre de 1997.

¿Cuántas jefas de Gobierno mujeres ha tenido la Ciudad de México?

Tras la recién salida de la exjefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, es posible que se piense que ella fue la primera en ocupar el cargo; sin embargo, Rosario Robles fungió como jefa sustituta en septiembre de 1999 y diciembre del 2000, en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas.

Rosario Robles como jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal|Twitter @SBlomkivist

El hijo del presidente, Lázaro Cárdenas del Río, renunció al cargo para poder contender por tercera ocasión a la presidencia de México, por lo que Rosario Robles, al ser la secretaria de Gobierno de la capital, fue designada como la nueva jefa de Gobierno y la primera mujer al mando.

Años más tarde, en las elecciones 2018, Claudia Sheinbaum Pardo se convertiría en la segunda mujer a cargo de la jefatura de Gobierno de la capital por voto popular; sin embargo, siguió los pasos de Cárdenas, pues también renunció para enfocarse en la carrera por la silla presidencial.