Colapso en Metro CDMX: Retrasos en la Línea B y Línea 8 afectan a usuarios; últimas noticias EN VIVO
El Metro CDMX comienza el día con retrasos en la Línea B y 8; usuarios piden agilizar el avance de trenes en cada una de las estaciones.
¡Toma precauciones! Si vas a la escuela o rumbo al trabajo, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este martes 27 de octubre 2026; se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos para este martes.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 27 de octubre? Retrasos y avance de trenes
Retrasos y avance lento en la Línea B
Usuarios reportan avance lento en la Línea B del Metro CDMX; piden agilizar el servicio en cada una de las estaciones. Autoridades aseguran que ya se agiliza el avance.
@Karensoloasi Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar, usa las palancas con responsabilidad y sólo en caso de alguna emergencia.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 27, 2026
Retrasos en la Línea 8: ¿Qué pasa?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 8 del Metro CDMX, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso del tren; piden agilizar el servicio para la mañana de este martes.
@MetroCDMX Línea 8 detenida más de 10 minutos .— Alberto GO (@LENNONONOMUSIC) October 27, 2026
¿Cómo va el avance de trenes en Metro CDMX este martes?
En las primeras horas de este 27 de octubre 2026, el Metro CDMX presenta afluencia baja y salida continua en las Líneas 4, 5 y 6.
Por su parte, las Líneas 1,2,7,8,12 y A presentan afluencia moderada y circulación constante en terminales.
Las Líneas 3, 9 y B comienzan a registrar alta demanda, por lo que podría provocar mayor tiempo de espera en los andenes y el abordaje; toma precauciones.
#MetroAlMomento: Las Líneas 4, 5 y 6 registran afluencia baja y salida continua de trenes, mientras que las Líneas 1, 2, 7, 8, 12 y A presentan afluencia moderada y circulación constante desde las terminales. En las Líneas 3, 9 y B comienza a incrementarse la demanda, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 se encuentra abierta y ofrece servicio. La información puede cambiar por eventualidades en la operación. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 27, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas para este 27 de octubre.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 18° C Mín. 11° C. https://t.co/vy6wdxPIIw— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 27, 2026