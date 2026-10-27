  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

Colapso en Metro CDMX: Retrasos en la Línea B y Línea 8 afectan a usuarios; últimas noticias EN VIVO

El Metro CDMX comienza el día con retrasos en la Línea B y 8; usuarios piden agilizar el avance de trenes en cada una de las estaciones.

EN VIVO: Avance del Metro CDMX HOY 27 de octubre: Estaciones con retrasos y Líneas afectadas
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 27 de octubre 2026?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Eder Martínez

¡Toma precauciones! Si vas a la escuela o rumbo al trabajo, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este martes 27 de octubre 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos para este martes.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 27 de octubre? Retrasos y avance de trenes

Retrasos y avance lento en la Línea B

Usuarios reportan avance lento en la Línea B del Metro CDMX; piden agilizar el servicio en cada una de las estaciones. Autoridades aseguran que ya se agiliza el avance.

Retrasos en la Línea 8: ¿Qué pasa?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 8 del Metro CDMX, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso del tren; piden agilizar el servicio para la mañana de este martes.

¿Cómo va el avance de trenes en Metro CDMX este martes?

En las primeras horas de este 27 de octubre 2026, el Metro CDMX presenta afluencia baja y salida continua en las Líneas 4, 5 y 6.

Por su parte, las Líneas 1,2,7,8,12 y A presentan afluencia moderada y circulación constante en terminales.

Las Líneas 3, 9 y B comienzan a registrar alta demanda, por lo que podría provocar mayor tiempo de espera en los andenes y el abordaje; toma precauciones.

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas para este 27 de octubre.

Tags relacionados
CDMX Metro CDMX Transporte público