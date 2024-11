¡Sal con tiempo! Marchas en CDMX hoy 13 de noviembre 2024; calles cerradas y alternativas viales

¡Qué no te agarren desprevenido! El Hoy No Circula para este miércoles 13 de noviembre 2024 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos NO circulan hoy:



Con engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Con hologramas 1 y 2