A siete años y medio de la desaparición de Dianey, joven de 24 años de edad, su madre la sigue buscando, pues las investigaciones arrojaron que su hija podría estar viva, por lo que no está dispuesta a rendirse hasta dar con su paradero.

“Yo no descansaré hasta encontrarla sea viva o sea muerta (...) Te amo mi niña hermosa y no pararé”, declaró María de Lourdes García Arizmendi, madre de la joven.

Dianey desapareció el pasado 15 de enero 2018, trabajaba como cajera. La última vez que se le vio, la joven se dirigía a su trabajo; sin embargo, no logró regresar a su casa.

Un culpable y la muerte que dio un giro en la búsqueda de Dianey

Tras la desaparición de Dianey comenzaron las investigaciones, y tres días después se logró la detención de dos hombres, quienes presuntamente, estaban implicados en el feminicidio de la joven de 24 años de edad.

Uno de los hombres confesó haber levantado a Dianey, violarla y mutilarla, para después tirar el cuerpo a un canal cerca de la zona; sin embargo, nunca se encontraron rastros de la joven.

Sospechosamente, el culpable que había contado toda la “verdad”, fue encontrado sin vida dentro de su celda, supuestamente había muerto de insuficiencia renal. Fue ahí, donde María de Lourdes tomó la decisión de investigar por ella misma.

Dianey podría ser víctima de trata de blancas; su madre ha recorrido gran parte del país

Sin rendirse y con el corazón llenó de fe, la madre de Dianey inició una investigación, la cual indica que su hija podría estar viva y ser víctima de una red de trata de blancas, por lo que ha recorrido gran parte del país buscando a su hija.

“Me fui a Tijuana, Nuevo Laredo, Rosarito, Tecate y Ensenada (...) También hemos ido a Querétaro, Hidalgo (...) Hemos recorrido Semefos”, explicó.

La investigación por la desaparición de Dianey, lo ha hecho completamente sola, ya que las autoridades no le han brindado el apoyo correspondiente a lo largo de la búsqueda de su hija. Asegura que ya no confía en ellas, pues la han abandonado desde el primer día que no supo del paradero de su hija.

Cronología de la desaparición de Dianey; salió a trabajar y nunca regresó

La noche de la desaparición de Dianey, la familia levantó la denuncia ante el Ministerio Público, pero no quisieron escucharlos, pues le dijeron que tendría que esperar alrededor de 72 horas para que el reporte pudiera proceder.

“Nos dijeron que teníamos que esperar 72 horas (...) Que porque posiblemente estaba con el novio o posiblemente se fue a echar unas chelas”, compartió María de Lourdes.

Días después, el padre de Dianey recibió algunos mensajes en los que se les pedía pagar un rescate si es que querían recuperar a su hija con vida, y aunque realizaron algunos de los depósitos de cien mil pesos, la joven nunca regresó a casa.