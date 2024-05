EN VIVO: ¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy domingo 19 de mayo 2024?

Este domingo 19 de mayo 2024, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX, así como las noticias más relevantes de este medio de transporte, pero ¿qué está ocurriendo hoy?

Recuerda que el segundo tramo de la Línea 1 ya se encuentra cerrado; las estaciones abiertas van desde Pantitlán a Isabel la Católica. Por otro lado, las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva, de la Línea 9 del Metro CDMX siguen cerradas.

¡Qué no te agarre desprevenido! Checa el avance del Metro CDMX para este fin de semana; no olvides medir tus tiempos para no llegar tarde.