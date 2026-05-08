Tráfico en las carreteras de México hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 8 de mayo 2026

Si vas a salir y tu ruta incluye las carreteras que conectan los estados de México, revisa antes si existen bloqueos o accidentes que compliquen tu traslado. Azteca Noticias comparte el minuto a minuto de lo que ocurre en las autopistas hoy 8 de mayo de 2026.

Cuando llega el viernes, algunas familias aprovechan para salir de paseo; por eso es importante estar al pendiente de las vialidades, para evitar contratiempos.