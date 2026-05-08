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Tráfico en las carreteras de México hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 8 de mayo 2026

Ya sea por accidentes o bloqueos, algunas carreteras podrían presentar tráfico hoy 8 de mayo, por eso te llevamos en vivo qué ocurre en las vialidades.

Bloqueos, cierres y accidentes en carreteras de México hoy 8 de mayo 2026
Accidentes en Oaxaca y Tamaulipas|X @GN_Carreteras

Escrito por: Citlalli Sánchez

Si vas a salir y tu ruta incluye las carreteras que conectan los estados de México, revisa antes si existen bloqueos o accidentes que compliquen tu traslado. Azteca Noticias comparte el minuto a minuto de lo que ocurre en las autopistas hoy 8 de mayo de 2026.

Cuando llega el viernes, algunas familias aprovechan para salir de paseo; por eso es importante estar al pendiente de las vialidades, para evitar contratiempos.

Tráfico y bloqueos EN VIVO en las carreteras hoy viernes 8 de mayo

Fuerte accidente en la autopista México - Puebla

La mañana de este viernes 8 de mayo se registró un accidente en la autopista México - Puebla, a la altura del kilómetro 18, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), lo que ya provoca una considerable carga vehicular.

Se registran accidentes carreteros en Guerrero y Oaxaca

En el estado de Oaxaca ocurrió un accidente que obligó al cierre parcial de la circulación en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del kilómetro 052+200.

Mientras que en Guerrero, otro percance en la carretera La cruces - Pinotepa Nacional movilizó a equipos de emergencia, lo que complica la circulación cerca del kilómetro 049+400.

Aparatoso choque en la carretera Ciudad Victoria - Monterrey

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas alertó por un accidente entre un transporte de carga y un autobús en la carretera Ciudad Victoria - Monterrey, a la altura del poblado Oyama de Hidalgo. Debido a los trabajos de los equipos de emergencia, hay un cierre parcial en dicha vialidad.

Accidente provoca cierre parcial en la Poza Rica - Veracruz

¡Atención conductores de Veracruz! De acuerdo con información de la Guardia Nacional, se hizo un cierre parcial en la carretera Poza Rica - Veracruz, cerca del kilómetro 001+000, por un accidente en el que estuvo involucrado un tráiler.

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