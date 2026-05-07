¿A cuánto está el dólar? Así cierra el tipo de cambio en México y otros mercados para este 7 de mayo

El precio del dólar estadounidense registró una baja, ubicándose en los 17 pesos al cierre de la jornada de este 7 de mayo 2026, tras varios días consecutivos de aumentos. Te compartimos el tipo de cambio en México hoy y cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 7 de mayo de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $17.89 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

Por otro lado, el dólar canadiense se ubica en $10.40 pesos la compra y en $13.64 pesos la venta.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.65 pesos la compra y en $16.95 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores HOY 7 de mayo 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC sumó un 0.24% a 70,019.45 puntos al cierre de este 7 de mayo de 2026.

Cierre de Wall Street hoy 7 de mayo 2026

El índice S&P 500 cerró a la baja con Intel y otras acciones de semiconductores retrocediendo tras un reciente repunte, mientras que la incertidumbre en torno a las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán lastró el mercado en general.

Las acciones de Arm Holdings, que cotizan en la bolsa estadounidense, se desplomaron debido a la preocupación por la capacidad de la compañía para asegurar suministros suficientes para su nuevo chip de IA, lo que eclipsó una sólida previsión de ganancias.

Según fuentes y funcionarios, Estados Unidos e Irán se acercaban a un acuerdo temporal para detener la guerra, y Teherán estaba estudiando una propuesta que pondría fin a los combates, pero dejaría sin resolver las cuestiones más polémicas.



El S&P 500 perdió 28,01 puntos, o un 0,38%, para cerrar en 7.337,11 puntos

El Nasdaq Composite perdió 32,75 puntos, o un 0,13%, para situarse en 25.806,20

El Dow Jones Industrial Average cayó 313,62 puntos, o un 0,63%, hasta los 49.596,97



Cierre del Bitcoin HOY 7 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de jueves 7 de mayo 2026, en 81 mil 371 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 0.57% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda termina el día con un aumento en su valor por tercer día consecutivo tras varias semanas de volatilidad.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 403 mil 139 pesos por unidad.

Precio del petróleo continúa arriba de los cien dólares este jueves

El precio petróleo cayó un 3% este jueves 7 de mayo 2026, recuperándose de los mínimos de la sesión en una jornada volátil, pero manteniéndose cerca de un 3% por debajo, lo que mantuvo al Brent por debajo de los 100 dólares el barril ante la esperanza de que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán pueda propiciar una reapertura gradual del estrecho de Ormuz.



Petróleo Brent - 98.06 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI) - 91.93 dólares

Con información de Reuters