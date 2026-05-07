¡Da un ligero respiro al bolsillo! Inflación de México baja en abril 2026; lista de productos que disminuyeron de precio
La inflación de México se da un leve respiro para abril 2026 tras dos meses de alzas consecutivas; estos son los productos de bajaron de precio.
La inflación de México registró una leve baja en abril 2026 tras sumar dos meses consecutivos de alarmantes aumentos, pero ¿cuáles son los alimentos, productos y servicios que disminuyeron su precio?
A pesar de la baja, la cifra de inflación continúa lejos del objetivo del Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para este 2026.
¿Cómo está la inflación de México en 2026?
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la inflación de México se ubicó en 4.45% en abril 2026, ubicándose por debajo de los 4.59% registrados en el mes de marzo.
La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir el precio de los productos y alimentos del país, se ubicó en 4.26% para el cuarto mes del año.
En abril 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.831 y representó un aumento de 0.20% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.45%.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 7, 2026
Por componente, la inflación anual fue la siguiente:
▪️4.26% subyacente… pic.twitter.com/NSifMIJDPp
Lista de productos y alimentos que bajaron de precio en abril 2026
El INEGI compartió la lista de alimentos, productos y servicios que bajaron de precio a lo largo del mes de abril 2026; estos son los artículos que fueron impactados por la inflación de México:
- Tomate verde.
- Calabacita.
- Limón.
- Servicio de electricidad.
- Ejotes.
- Plátanos.
- Transporte aéreo.
- Huevo.
- Pollo.
- Otros alimentos cocinados.
¿Qué alimentos, servicios y productos subieron de precio?
Por el contrario, los alimentos y productos que subieron de precio durante abril 2026 fueron: Chile poblano, chile serrano, otros chiles frescos, jitomate, papas y otros tubérculos, así como gasolina de alto octanaje, autobús urbano, Gas LP, la vivienda propia y las loncherías, fondas, torterías y taquerías.
El jitomate, continúa como el alimentos que más ha subido de precio desde principios de este año, superando los 6 pesos el kilo en distintas zonas del país.
¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?
El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.
Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:
- Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.
- Reducción del poder adquisitivo
- Endeudamiento y menor capacidad de ahorro
- Impacto en negocios
- Efectos macroeconómicos
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