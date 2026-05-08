Precio de la gasolina hoy: El precio del petróleo sigue fluctuando este viernes 8 de mayo

El precio de la gasolina en México se ve afectado por el conflicto en Medio Oriente este viernes 8 de mayo. No hay una paz firmada a pesar de negociaciones entre los países involucrados y eso afecta el suministro global, nuestro país no es la excepción entre los afectados.

Aunque se llegue a un acuerdo de paz entre EU e Irán, los barcos cargados de crudo tardarán en movilizarse y el precio continuará elevado las siguientes semanas.

Los precios generales nacionales reportados este viernes son: magna: 23.679 y premium: 28.399.

¿Cuál es el precio de la gasolina en la CDMX y el Edomex?

En el Valle de México, la diferencia de centavos sigue impactando en el bolsillo de los conductores. En la CDMX, la Magna promedia los $23.80 y la Premium $28.60, pero si cruzas al Estado de México, puedes encontrar la Magna en $23.66.

La mayor ventaja está en la Premium, que en suelo mexiquense cuesta $27.93, casi 70 centavos menos que en las alcaldías capitalinas.

Precio de la gasolina en Monterrey y Guadalajara

Si te toca cargar en el norte o en Jalisco, prepara la cartera. Monterrey registra hoy el precio de la Magna en $23.82, mientras que su Premium ya se vende en $29.08.

En Guadalajara la gasolina supera el costo de la "verde" rozando los $23.90 pero la "roja" es más económica con $28.76.

Ambas ciudades resienten la alta demanda de la temporada.

Gasolina más barata en México HOY

Como ya es costumbre, los estados fronterizos tienen los mejores números. Tamaulipas se mantiene con la gasolina más barata de todo México, ofreciendo la Magna en apenas $21.92 y la Premium $25.59. Por su parte, en Chihuahua el precio se queda en $22.30 y $25.64, sin fluctuaciones a comparación del día de ayer.

Estos estados tienen precios menos afectados a comparación del centro y el sur de México.

Oaxaca amanece hoy con la Magna aún más cara que en Monterrey, está en $23.87 y la Premium $28.26.

Gas natural: La opción que no sube

Para quienes buscan una alternativa real al encarecimiento, el gas natural se mantiene como el aliado del bolsillo. Con un precio promedio de $12.601 y un mínimo de $10.99, sigue costando prácticamente la mitad que un litro de gasolina convencional.

En tiempos donde el petróleo del Golfo está atrapado, el gas local se vuelve la opción más accesible para el transporte.

Precio de la gasolina en Estados Unidos

Aunque se acabe el conflicto y se permita el paso por el estrecho de Ormuz, las compañías petroleras seguirán vaciando sus inventarios para aguantar el verano. Esto significa que los precios difícilmente se verán reducidos, al menos en el corto plazo, ya que las refinerías necesitan tiempo para procesar el crudo nuevo cuya demora sigue aumentando.

En Estados Unidos, la Magna ya subió a $4.54 dólares por galón y la premium se encuentra en $5.40, una señal de que la presión por el combustible es un problema que compartimos con nuestros vecinos del norte.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque de gasolina HOY?

Si tu tanque es de entre 45 a 65 litros, llenarlo este viernes te costaría lo siguiente:

Magna: $1,065.55 a $1,539.13

Premium: $1,277.95 a $1,845.93

Recuerda que los precios pueden variar ligeramente dependiendo de la estación de servicio y la zona.