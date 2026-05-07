¿Habrá multa por no registrar tu celular con la CURP? Esto pasará con tu línea si no lo haces

La fecha límite para registrar tu celular con la CURP en México termina el próximo 30 de junio 2026; sin embargo, millones de mexicanos se han negado a realizar esta medida por miedo a que sus datos personales estén en riesgo, pero ¿habrá una multa en caso de no inscribir tu línea telefónica?

Esta medida fue impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con el objetivo de “eliminar el uso anónimo” de los números telefónicos en el país.

¿Habrá multa por NO registrar tu celular con la CURP antes del 30 de junio 2026?

La respuesta es NO. En caso de no registrar tu celular antes del 30 de junio 2026, no habrá una multa económica; sin embargo, los usuarios que no cumplan con esta medida podrían presentar afectaciones en su línea telefónica.

¿Qué pasará si no registró mi celular con la CURP?

Las personas que no registren su número de teléfono, se enfrentarán a la suspensión inmediata y definitiva del servicio telefónico, consecuencia que podría verse reflejada a partir del 1 de julio 2026.

Al enfrentar la suspensión definitiva, los usuarios perderán la línea y número, solo podrán mantenerse en contacto con el 911.

Paso a paso: ¿Cómo verificar si tu línea ya está vinculada con tus datos?

¡Atención, usuarios! Para verificar si tu número de celular ya está vinculado al Registro Nacional de Usuario, lo único que debes hacer es ingresar a la Plataforma de Consulta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Al entrar a la plataforma, será necesario ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP); recuerda que son 18 caracteres.

El sistema mostrará un listado de los números telefónicos asociados con la identidad del propietario del CURP. Si tu línea actual aparece en la lista, eso quiere decir que el registro se realizó sin problemas.

Riesgos de seguridad: ¿Por qué las autoridades piden el registro del celular con la CURP?

El registro de celulares, una medida impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, tiene como objetivo eliminar el uso anónimo de las líneas telefónicas de las y lo mexicanos, pero ¿existen riesgos por registrar mi línea?

Especialistas en ciberseguridad, advierten que existen algunas vulnerabilidades que permiten consultar nuestros datos personales al momento de registrarlos en las plataforma; entre ellos que las páginas sean vulneradas por ciberdelincuentes.