Precio de la gasolina hoy: El petróleo escasea y los costos no dan tregua este jueves 7 de mayo

El precio de la gasolina en México presenta contradicción este jueves 7 de mayo con el contexto internacional. Por un lado, la diplomacia intenta frenar la guerra, pero por otro, la logística está ahorcando al suministro.

Aunque se firme la paz, los barcos cargados de crudo tardarán semanas en cruzar el mundo, y mientras tanto, las reservas se están terminando.

Los precios generales nacionales reportados este jueves son: magna: 23.679 y premium: 28.390.

¿Cuál es el precio de la gasolina en la CDMX y el Edomex?

En el Valle de México, la diferencia de centavos sigue moviendo a los conductores. En la CDMX, la Magna promedia los $23.80 y la Premium $28.60, pero si cruzas al Estado de México, puedes encontrar la Magna en $23.66.

La mayor ventaja está en la Premium, que en suelo mexiquense cuesta $27.87, casi 70 centavos menos que en las alcaldías capitalinas.

Precio de la gasolina en Monterrey y Guadalajara

Si te toca cargar en el norte o en Jalisco, prepara la cartera. Monterrey registra hoy el precio más alto para la Magna con $24.00, mientras que su Premium ya se vende en $29.47.

En Guadalajara la situación no es muy distinta, con la "verde" rozando los $23.99 y la "roja" en $29.18.

Ambas ciudades resienten la alta demanda de la temporada.

Gasolina más barata en México HOY

Como ya es costumbre, los estados fronterizos tienen los mejores números. Tamaulipas se mantiene con la gasolina más barata de todo México, ofreciendo la Magna en apenas $21.92 y la Premium $25.56. Por su parte, en Chihuahua el precio se queda en $22.30 y $25.64.

Estos estados son los únicos que parecen estar a salvo de la presión que sufren el centro y sur del país.

Gas natural: La opción que no sube

Para quienes buscan una alternativa real al encarecimiento, el gas natural se mantiene como el aliado del bolsillo. Con un precio promedio de $12.60 y un mínimo de $10.99, sigue costando prácticamente la mitad que un litro de gasolina convencional.

En tiempos donde el petróleo del Golfo está atrapado, el gas local se vuelve la opción más inteligente para el transporte.

Precio de la gasolina en Estados Unidos

Aunque se acabe la guerra, las compañías petroleras seguirán vaciando sus inventarios para aguantar el verano. Esto significa que los precios difícilmente bajarán en el corto plazo, ya que las refinerías necesitan tiempo para procesar el crudo nuevo.

En Estados Unidos, la Magna ya subió a $4.55 dólares por galón y la premium se encuentra en $5.41, una señal de que la presión por el combustible es un problema que compartimos con nuestros vecinos.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque de gasolina HOY?

Si tu tanque es de entre 45 a 65 litros, llenarlo este jueves te costaría lo siguiente:

Magna: $1,065.55 a $1,277.55

Premium: $1,539.13 a $1,845.35