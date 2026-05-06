¡Nuevo Centrobús en CDMX! Estas estaciones del Metro estarán conectadas

La movilidad en la Ciudad de México se transforma; esto ante la llegada del Centrobús, un nuevo sistema de transporte que busca mejorar la conectividad en zonas clave y aliviar la saturación del Metro de la CDMX.

Cabe decir que este proyecto forma parte de la estrategia de modernización del transporte público, impulsada por el gobierno local y organismos como la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

¿Qué es el Centrobús y cómo funcionará en CDMX?

El Centrobús es un sistema de transporte tipo BRT (Bus Rapid Transit), similar al Metrobús, pero enfocado en conectar zonas céntricas con alta demanda en la capital del país. Este operará con carriles confinados, estaciones definidas y unidades de alta capacidad, lo que permitirá traslados más rápidos y seguros. Además, se integrará con otros sistemas como el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús, facilitando transbordos.

¿Qué estaciones del Metro tendrán conexión con el Centrobús?

Uno de los puntos clave del proyecto es su integración con el Metro. Aunque el plan aún se encuentra en fase de desarrollo, autoridades han adelantado que el Centrobús conectará con estaciones estratégicas del centro y zonas de alta afluencia. Entre las estaciones que podrían beneficiarse están:



Hidalgo



Bellas Artes



Pino Suárez



Balderas.



Estas conexiones buscan reducir tiempos de traslado y ofrecer alternativas ante la saturación de líneas principales del Metro de la Ciudad de México.

¿Qué rutas cubrirá el Centrobús?

El Centrobús está diseñado para operar en corredores clave del centro de la ciudad, donde el flujo de pasajeros es constante; contará con dos circuitos que abarcan calles clave del Centro Histórico.

República de El Salvador, Circunvalación, Venezuela y Eje Central.



Donceles, Uruguay, Circunvalación y Eje Central.

Se estima un total de 33 paradas que conectarán más de 180 puntos culturales, turísticos y comerciales. Además, tendrá conexión con sistemas como el Metrobús y el Trolebús, facilitando los traslados en toda la zona. El objetivo es descongestionar avenidas y mejorar la movilidad diaria de miles de usuarios que dependen del transporte público.

CENTROBÚS A SOLO $5



Nuestro Coordinador General, @carlos_c_godoy

acompañó a nuestra Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM , a la inauguración del #Centrobus, un transporte eléctrico, económico, rápido e innovador 🚃



Conducido por #mujeres ♀️👧 , permitirá que los ciudadanos y… pic.twitter.com/1GPaxhJpxF — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) April 23, 2026

¿Cuándo entrará en operación?

El Centrobús comenzará a funcionar oficialmente a partir del 8 de mayo de 2026.



5:00 a 23:00 horas (diario)



$5 pesos por viaje.



El Centrobús promete ser una solución a uno de los mayores retos de la ciudad: la movilidad. Pero su éxito dependerá de la ejecución y de su integración real con otros sistemas; ¿será este el cambio que necesita el transporte público en CDMX o un proyecto más que se queda en promesas?