¿De 600 a más de 40 mil pesos? El gasto real de los mexicanos para el Día de las Madres 2026; este será el regalo más caro

¡A festejar a mamá! El Día de las Madres 2026, es una de las fechas más esperadas por millones de mujeres en México, celebrando el amor que todos los días le brindan a su familia, pero ¿cuánto costarán los regalos para este 10 de mayo 2026?

¿Cuánto costará celebrar a mamá este 10 de mayo 2026?

¡A preparar la cartera! El gasto total por las celebraciones del Día de las Madres 2026 oscila entre los $6 mil 100 pesos hasta los $8 mil pesos por una familia de 10 personas, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Por otro lado, el costo de los regalos para el 10 de mayo 2026 se ubican entre los $620 hasta los $44 mil pesos, un aumento del 1.45% respecto al año anterior.

ANPEC informa: festejar el Día de las Madres cuesta 14.5% más en 2026. Desde flores a $620 hasta electrodomésticos a $44,000. Y aun así, ellas siempre hacen rendir el dinero. #BoletínSemanalANPEC #DíaDeLasMadres pic.twitter.com/e4G28Vlbm9 — ANPEC (@ANPECmx) May 5, 2026

Lista de precios de regalos para este Día de las Madres

La Anpec compartió la lista de precios para los regalos del Día de las Madres 2026:



Flores y chocolates - $620 pesos

Vestido o conjunto - $1,300 pesos

Tenis - $3 mil pesos

Perfume - $3 mil 200 pesos

Joyería de fantasía - $1,150 pesos

Día de Spa - $4 mil 200 pesos

Centro de lavado - $44 mil pesos

Refrigerador - $22 mil pesos

Cena en restaurante de gama media - $8 mil pesos para familia de 10 integrantes.

Carne asada en casa - $6 mil 100 pesos para familia de 10m integrantes.

Es importante aclarar que el precio de los regalos, reuniones familiares o experiencias, como el día de spa, podrían varia dependiendo la zona y el establecimiento al que se acuda a comprar los productos o adquirir el servicio.

¿Cuál es el regalo más caro para el Día de las Madres 2026?

El regalo más caro para el Día de las Madres 2026 es el centro de lavado, ubicándose en $44 mil pesos, de acuerdo con información de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

A este le sigue el refrigerador en $22 mil pesos y el día de spa en $4 mil 200 pesos por persona.

¿Por qué el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo?

De acuerdo con el Gobierno de México el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo, por ser el mes consagrado a la Virgen, mientras que el día se eligió porque en esa ápoca en México se pagaba en las decenas.

Sin embargo, otras fuentes sitúan el primer día de la madre mexicano en Oaxaca en el año 1913, cuando la esposa de un presbítero metodista encontró una revista donde se comentaba este festejo, y decidió retomar la idea.