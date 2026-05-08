¿Te siguen cobrando aunque cancelaste? Así puedes evitar cargos después de cancelar un servicio

¿Cancelaste una plataforma, gimnasio o servicio digital y te siguen cobrando? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó qué debes hacer para evitar cargos automáticos injustificados, qué documentos guardar al momento de cancelar y cómo reclamar la devolución de tu dinero si la empresa continúa realizando cobros indebidos.

Cobros automáticos después de cancelar un servicio

Ante los cobros automaticas despues de cancelar la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó que esta práctica puede denunciarse y recordó que las empresas están obligadas a informar de manera clara si un servicio incluye pagos recurrentes automáticos, así como la periodicidad, monto y fecha en que se realizarán los cargos.

Además, desde las modificaciones realizadas en diciembre de 2025 al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), los proveedores también deben avisar con al menos cinco días naturales de anticipación cuando un contrato vaya a renovarse automáticamente, como ocurre con algunas plataformas digitales o servicios por suscripción.

¿Cobros automáticos tras cancelar un servicio? 🚫



La Profeco te recomienda:



✅ Verifica si hay cargos recurrentes

✅ Deben avisarte con 5 días antes de renovar

✅ Concluye bien tu cancelación

✅ Guarda tu folio



Si te siguen cobrando, presenta tu queja.



Saber más:… pic.twitter.com/mLeWis2hlp — Profeco (@Profeco) May 5, 2026

Profeco señaló que muchos de los cobros indebidos ocurren porque las personas no concluyen correctamente el proceso de cancelación, desconocen cláusulas sobre penalizaciones o no conservan un folio o comprobante que acredite la suspensión del servicio.

¿Qué hacer si me siguen cobrando aunque ya cancelé el servicio?

La dependencia destacó que, al cancelar un servicio, el proveedor debe entregar un folio o número de reporte como evidencia del trámite.

En caso de que una empresa continúe realizando cargos después de la cancelación y se niegue a devolver el dinero, las personas afectadas pueden presentar una queja ante Profeco en cualquiera de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor del país o mediante Concilianet, el sistema de conciliación virtual de la Procuraduría.

Para iniciar el proceso, Profeco recomienda contar con identificación oficial, contrato, folio de cancelación, comprobantes de pago y estados de cuenta donde aparezcan los cargos indebidos.

Les comparto algunas recomendaciones para que, antes de comprar algún producto o contratar un servicio, las revisen y elijan lo más adecuado a su presupuesto y necesidades. pic.twitter.com/j82S2fghRO — Iván Escalante (@ivan_escalante) May 5, 2026

La Procuraduría recordó que cobrar por servicios no prestados o mantener cobros automáticos sin autorización constituye una práctica abusiva.

En estos casos, las personas consumidoras tienen derecho a recibir la devolución de las cantidades pagadas y, si corresponde, una compensación adicional.