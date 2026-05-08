¿Tienes pensado comprar dólares? Este es su costo hoy viernes 8 de mayo

El precio del dólar, que había aumentado como resultado del conflicto en Medio Oriente que ha impactado en el sector energético de Europa y Asia, reporta una caída.

Al ser Estados Unidos un país rico en petróleo e incluso exportador, su moneda no se ve tan perjudicada por la escasez, pero ahora que las negociaciones de paz parecen avanzar, el mercado está regresando a la normalidad.

El precio del dólar baja en ventanilla: Los precios en Banco Azteca

Este jueves, si vas a cambiar billetes verdes, te encontrarás con una cifra más baja. En Banco Azteca, el dólar estadounidense se compra en $16.00 y se vende en $17.99.

Es una caída clara comparada con el inicio de la semana, impulsada principalmente por el desplome de los precios del crudo, que ha quitado presión a la inflación global y ha hecho que el peso mexicano tome un respiro.

¿A cuánto está el dólar en Tijuana?

En la zona fronteriza, los precios siempre se mueven un poco distinto, pero la tendencia es la misma: hacia abajo. En Tijuana, el dólar se compra hoy en $16.65 y se vende en $16.95.

Aunque la brecha entre compra y venta sigue siendo amplia, el costo de salida es significativamente menor al promedio nacional.

Petróleo en picada: Precio del Brent y WTI pierden fuerza

El crudo Brent ya cotiza en torno a los $101.26 dólares, rompiendo la barrera de los cien. Por su parte, el WTI se sitúa en los $94.3 dólares.

Cuando el petróleo baja, los bonos también se mueven y el dólar pierde ese atractivo de "moneda de refugio" que tuvo durante los meses más intensos que provocaron incertidumbre en el conflicto con Irán.

¿Precio del Bitcoin HOY?

Mientras el dólar baja, el Bitcoin también decidió tomarse un descanso. En México, la criptomoneda cayó un .98%, situándose en $1,371,638 pesos. En Estados Unidos, la baja fue del 1.01%, dejando el precio en $79,656 dólares.

¿Qué pasará con el precio del dólar?

De acuerdo con analistas, si el dólar no ha registrado una caída mayor es gracias al auge de la inteligencia artificial. Estados Unidos se sitúa a la cabeza de esta revolución tecnológica, además está buscando aumentar su independencia de los materiales con los que se fabrican los microprocesadores fabricados en Taiwán, lo que atrae inversiones masivas que mantienen a su moneda a flote.

Si no fuera por el negocio de la tecnología, un acuerdo de paz con Irán sería un golpe mucho más duro para el valor de la divisa estadounidense en comparación con otras divisas de Europa o Asia.