¡Dólar en México regresa a los 17 pesos! Cierre del tipo de cambio y Bolsa Mexicana de Valores este miércoles

¡Se da un respiro! El precio del dólar estadounidense registró una baja, ubicándose en los 17 pesos al cierre de la jornada de este 6 de mayo 2026, tras varios días consecutivos de aumentos. Te compartimos el tipo de cambio en México hoy y cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 6 de mayo de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $17.89 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

Por otro lado, el dólar canadiense se ubica en $10.45 pesos la compra y en $13.69 pesos la venta.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.65 pesos la compra y en $16.95 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores HOY 6 de mayo 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC sumó un 1.84% a 69,855.23 puntos al cierre de este 6 de mayo de 2026.

Cierre de Wall Street hoy 6 de mayo 2026

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos al cierre del miércoles 6 de mayo, impulsados ​​por señales de una resolución en el conflicto de Oriente Medio, mientras que los sólidos resultados de Advanced Micro Devices provocaron un repunte en las acciones de los fabricantes de chips y otras empresas relacionadas con la IA.

Las bolsas mundiales se dispararon y los precios del petróleo cayeron después de que Irán anunciara que estaba revisando una nueva propuesta estadounidense, mientras que algunas fuentes indicaron que Washington y Teherán estaban a punto de firmar un memorándum de una página para poner fin a la guerra, dejando para más adelante cuestiones delicadas como el programa nuclear iraní.

Wall Street ha experimentado un fuerte repunte en las últimas semanas, con inversores que han dejado de lado el conflicto de Oriente Medio y se han centrado en una sólida temporada de resultados del primer trimestre, impulsada por empresas relacionadas con la inteligencia artificial.



El S&P 500 ganó 105,90 puntos, o un 1,46%, para cerrar en 7.365,12 puntos

Nasdaq Composite ganó 512,81 puntos, o un 2,02%, para llegar a 25.838,94

Índice Dow Jones Industrial Average subió 612,34 puntos, o un 1,24%, hasta los 49.910,59



Cierre del Bitcoin HOY 6 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 6 de mayo 2026, en 81 mil 371 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 0.57% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda termina el día con un aumento en su valor por tercer día consecutivo tras varias semanas de volatilidad.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 403 mil 139 pesos por unidad.

Precio del petróleo continúa arriba de los cien dólares este miércoles

El precio del petróleo registró una caída que lo ubicó a mínimos de dos semanas el miércoles, a medida que crecía el optimismo sobre un posible fin de la guerra en Oriente Medio, con informes de que Estados Unidos e Irán estaban cerca de un acuerdo de paz inicial.



Petróleo Brent - 101.27 dólares el barril.

Petróleo West Texas Intermediate - 95.08 dólares el barril.

Con información de Reuters