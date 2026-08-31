Encuentran cuerpo calcinado dentro de un vehículo en Tlajomulco, Jalisco; así la ZMG

Una intensa movilización de elementos policiales se registró en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, tras el reporte del hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de un automóvil.

Los elementos de seguridad llegaron al lugar para resguardar la zona mientras los agentes del Ministerio Público iniciaban las investigaciones correspondientes.

Esto pasó en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante la noche.

Policías de Tlajomulco atienden llamado de cuerpo sin vida

La presencia de unidades de emergencia sorprendió a los vecinos de la zona durante la madrugada de este 31 de agost.

Después de recibir un reporte al número de emergencias sobre un vehículo sospechoso estacionado en la vía pública, elementos de la policía municipal se trasladaron al lugar para hacer una inspección de rutina.

🔴#SEGURIDAD | Localizaron un cu3rp0 c4lcinado a bordo de un vehículo en calles de la Col. Las Ánimas en Tlajomulco.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



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Encuentran un cuerpo calcinado dentro de un coche

Cuando revisaron el coche abandonado, los oficiales confirmaron la presencia de una persona completamente calcinada dentro de la unidad.

Por las condiciones en las que se encontraba el cuerpo tras el fuego, las autoridades comenzaron de inmediato a acordonar el perímetro para preservar la escena de los hechos.

¿Dónde encontraron el cuerpo exactamente?

Los hechos fueron exactamente en calles de la colonia Las Ánimas, dentro del municipio de Tlajomulco.

Las autoridades locales no dieron a conocer información del coche involucrado ni de cómo se dio con la escena para no entorpecer las investigaciones que ya realizan la Fiscalía de Jalisco.

¿Quién es la víctima que encontraron en Tlajomulco?

Hasta el momento, las fuentes oficiales no han especificado el género ni la identidad de la persona localizada sin vida.

Por el estado de los restos calcinados, será necesario realizar exámenes genéticos en el laboratorio forense para determinar con exactitud a quién pertenecían los restos encontrados.

Fiscalía del Estado abre carpeta de investigación

Los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hicieron el levantamiento de las pruebas que había en el lugar y trasladaron el cuerpo a sus instalaciones para practicarle la necropsia de ley.

La fiscalía abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables.