Sobrevive a balacera en Tlajomulco y llega por sus propios medios a hospital en Tlaquepaque, así la Zona Metropolitana de Guadalajara

Un hombre sobrevivió a un ataque directo registrado sobre avenidas concurridas del municipio de Tlajomulco. A pesar de presentar varias heridas de bala en el cuerpo, la víctima no esperó a la ambulancia y decidió trasladarse por su propia cuenta hasta las instalaciones de una institución de salud cercana en Tlaquepaque. Esto pasó en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Balacera en el municipio de Tlajomulco

Lo que se sabe hasta ahora es que la agresión a tiros fue sobre el cruce de la avenida Adolf Horn y la calle Primero de Mayo, en territorio de Tlajomulco de Zúñiga.

En este lugar, sujetos armados interceptaron al hombre y le dispararon antes de darse a la fuga a un rumbo que se desconoce.

Hombre herido llega a la Cruz Verde Toluquilla en Tlaquepaque

A pesar de las heridas por los impactos de bala, la víctima no esperó a que llegara un ambulancia al lugar donde sucedió la balacera.

Por sus propios medios se subió a un coche y avanzó hasta llegar a las instalaciones de la Cruz Verde Toluquilla, ubicada dentro del municipio vecino de Tlaquepaque, para solicitar auxilio médico.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue 4tac4d0 a tir0s en Tlajomulco y llegó a pedir ayuda a la Cruz Roja Toluquilla en Tlaquepaque.#SomosTestigos🚨



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_) pic.twitter.com/YnYnn5Nucc — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 13, 2026

¿Dónde resultó herido el baleado?

Cuando llegaron a la sala de urgencias del centro de salud, el personal médico le dio la primera atención para estabilizarlo.

El primer reporte indica que el hombre presenta al menos dos impactos de arma de fuego: uno en la zona del abdomen y otro a la altura de las costillas.

¿Cuál es el estado de salud de la víctima?

Afortunadamente, y a pesar de la gravedad de la agresión, se informó que la víctima se mantiene en estado regular de salud.

El hombre permanece bajo observación dentro del hospital para evitar complicaciones por las heridas de bala.

¿Detuvieron a alguien tras la balacera?

Después de que llegara el paciente, se notificó a policías y al Ministerio Público de su arribo y el tipo de agresiones que había sufrido.

Agentes de la fiscalía se presentaron para obtener más datos de lo sucedido y comenzar con la investigación que permita dar con los agresores.