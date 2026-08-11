Fiscalía de Jalisco tiene 8 denuncias por escuela militarizada de Sayula; acusan maltratos físicos y psicológicos

La Fiscalía de Jalisco acumula ocho denuncias presentadas por familias que señalan presuntos maltratos físicos y psicológicos dentro de la Academia Militarizada Esparta, ubicada en el centro del municipio de Sayula.

Denuncian maltratos físicos en escuela militarizada de Sayula

El área de Comunicación Social de la dependencia confirmó a Azteca Noticias que varias familias acudieron ante las autoridades para reportar los hechos. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas ni sobre el avance específico de las investigaciones relacionadas con las denuncias.

El caso también generó un pronunciamiento de la Secretaría de Educación Jalisco, debido a que la legislación prohíbe que las escuelas públicas o privadas operen con programas de formación militarizada.

Las denuncias describen posibles agresiones físicas y psicológicas contra estudiantes. La dependencia estatal confirmó la existencia de ocho reportes, aunque no proporcionó mayores detalles sobre las personas denunciantes, las presuntas víctimas o las circunstancias específicas de cada caso.

Qué dice la Secretaría de Educación de Jalisco sobre las escuelas militares

La Secretaría de Educación de Jalisco explicó que su competencia se limita a las instituciones que cuentan con reconocimiento de validez oficial. Por ello, la dependencia revisa que los planteles incorporados cumplan con los planes y programas educativos establecidos.

El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que las escuelas no pueden utilizar programas que impliquen una formación militarizada. También señaló que algunos planteles pueden emplear términos relacionados con lo militar en su denominación, aunque deben cumplir con las disposiciones educativas vigentes.

Piden diferenciar entre planteles educativos y academias con disciplina militar

El funcionario indicó que dos instituciones dejaron de operar en Ciudad Guzmán y Sayula, mientras otra modificó su nombre. Sin embargo, la Fiscalía mantiene registradas ocho denuncias relacionadas con presuntos maltratos en el plantel de Sayula.

Flores Miramontes pidió distinguir entre las escuelas y las academias que ofrecen actividades relacionadas con la disciplina militar. Según explicó, algunas asociaciones civiles organizan este tipo de ejercicios como actividades extraescolares y cuentan con regulación municipal.

“Hay que distinguir entre academias. Hay actividades de grupos de asociaciones civiles que promueven la disciplina militar. Los hemos visto desfilar en nuestros eventos, pero son actividades extraescolarizadas”, sentenció.

