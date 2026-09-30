Lamentable hallazgo en autopista Chamapa-Lechería: reportan mujer sin vida de entre 15 a 20 años

Este martes 29 de septiembre de 2026 se reportó el hallazgo de una mujer sin vida sobre la autopista Chamapa-Lechería, en el Estado de México (Edomex).

A través de sus redes sociales, el colectivo de madres buscadoras llamado Lirios Buscadores Izcalli dio a conocer la localización del cuerpo.

¿Qué se sabe de la mujer sin vida en la autopista Chamapa-Lechería?

De acuerdo con lo publicado por Lirios Buscadores Izcalli, recibieron información de que localizaron una mujer sin vida, quien tendría entre 15 y 20 años.

Estaba sobre la autopista a la altura de San Martín Obispo, pero debido al estado en que fue encontrado su cuerpo no ha sido identificada.

Se desconoce hasta el momento si la mujer encontrada contaba con alguna ficha de búsqueda emitida por alguna fiscalía, pero el proceso para saber quién es continúa.

Fiscalía de Edomex investiga identidad de mujer encontrada muerta

Los primeros reportes indican que la mujer traía puesta una playera blanca, sudadera gris, pantalón negro tipo pants, calcetines rosas con blanco.

Tiene cabello negro, es de tez clara, pero no se aprecia si tiene tatuajes o marcas particulares que puedan ayudar a poder reconocerla.

La mujer es al parecer presenta señales de violencia, publicó el colectivo con base en la información que se ha recabado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tomó conocimiento de la situación y al lugar acudieron peritos para iniciar el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento, el personal especializado en materia forense lleva a cabo las labores periciales de reconocimiento de la mujer para confirmar su identidad.