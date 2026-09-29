Muere madre buscadora sin saber si restos hallados eran de su hija: la historia de Margarita Mendoza

La esperanza de econtrar a su hija la sostuvo hasta el último día de vida. La madre buscadora Margarita Mendoza López, falleció sin poder localizar a su hija desaparecida en 2017.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y el colectivo Solecito de Veracruz confirmaron el fallecimiento de Magui, como era conocida de cariño la mamá de Alicia Jaqueline Lara Mendoza.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Margarita Mendoza López, Magui, madre buscadora que incansablemente buscó a su hija, Alicia Jacqueline Lara Mendoza, desaparecida en 2017. Honramos su vida, su lucha y su memoria. Abrazamos a su familia y compañeras de búsqueda pic.twitter.com/sLNdf2uHgN — 𝗥𝗲𝗱 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗮𝘀 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼 (@RedDefensorasMx) September 29, 2026

Madre buscadora murió sin saber si restos hallados eran de su hija

Margarita Mendoza López era intregrante del colectivo Solecito de Veracruz, pero murió sin haber encontrado a su hija Alicia Jacqueline Lara Mendoza. No obstante, no se dio a conocer la causa de muerte de la madre buscadora, quien perdió la vida sin ver a su hija nuevamente.

"Con profundo dolor, el Colectivo Solecito de Veracruz se une a la despedida de nuestra querida compañera Margarita Mendoza López. Hoy nos toca decir adiós a una mujer que caminó a nuestro lado en esta difícil lucha, una mujer que conoció de cerca el dolor de la ausencia, pero que también supo encontrar fuerzas para seguir adelante y mantener viva la esperanza. Margarita, compartimos contigo caminos, búsquedas, lágrimas, abrazos y momentos en los que nos sostuvimos unas a otras. Tu presencia, tu lucha y tu historia quedan para siempre entre nosotras", externó el colectivo.

En las jornadas de búsqueda por encontrarla, hace tres meses, fueron descubiertos restos de una persona, los cuales, ella aseguraba que eran de su hija.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) no le dio respuesta si los restos hallados eran o no de su hija y Margarita falleció sin conocer los resultados de identificación de Alicia.

Margarita Mendoza, una madre buscadora del colectivo Solecito de Veracruz, murió sin hallar a su hija desaparecida. ❌En 2017 aseguró que en uno de los hallazgos que realizaron, se encontraban los restos de su hija. Lamentablemente, la #JusticiaSelectiva de la #FGR dejó a otra… pic.twitter.com/oKwrLrbyLW — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 29, 2026

Ofrecen recompensa para encontrar a hija de Margarita Mendoza

La Fiscalía General del Estado de Veracruz ofrece un recompensa de $350 mil pesos por información que ayude con el paradero de Alicia Jacqueline Lara Mendoza.

De acuerdo con la ficha de búsqueda publicada por la Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz, la mujer fue vista por última vez el 12 de junio de 2017 en Boca del Río.

Más madres buscadoras han fallecido en México

En México se han registrado otros casos de madres buscadoras que perdieron la vida, entre ellos el de Minerva González y Rubí Patricia Gómez Tagle, a quien encontraron sin vida.

Minerva González

La madre buscadora Minerva González Roque, de 83 años y conocida como “Minita”, murió el 13 de agosto pasado tras ser atropellada por un camión de transporte público en el Centro Histórico de Puebla.

Durante siete años buscó a su hijo José Martín, quien desapareció el 22 de noviembre de 2018 en el municipio de Amozoc.

Sin embargo, en noviembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que los restos de José Martín habían sido identificados tras ser localizado sin vida desde el 23 de noviembre de 2018.

La madre buscadora, Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa – Madres Buscadoras en Mazatlán, Sinaloa fue encontrada sin vida la mañana de este viernes 27 de febrero dentro de su domicilio, en el fraccionamiento Infonavit Jabalíes, en el puerto.

Rubí Patricia Gómez Tagle

La madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle era integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa – Madres Buscadoras en Mazatlán, Sinaloa.

El 27 de febrero de 2026 fue encontrada sin vida dentro de su domicilio, en el fraccionamiento Infonavit Jabalíes; tenía lesiones producidas por arma punzocortante.