Enjambre de abejas africanizadas atacó a varias personas en Veracruz

Todo parecía tranquilo en Pueblo Viejo, Veracruz cuando de manera súbita un enjambre de abejas africanizadas atacó a varias personas en la plaza principal.

Al perecer estudiantes de secundaria las molestaron y se vino el ataque.

El más afectado fue un comerciante que se dedica a la venta de globos, de repente sintió los piquetes y sin saber que pasaba, pidió ayuda a más compañero.

El hombre fue auxiliado y le pasaron un recipiente con agua, pero ni bañándose por completo las pudo ahuyentar, con el apoyo de personal del municipio fue trasladado a la clínica del DIF, en donde fue atendido al igual que los estudiantes.

“Pues ahorita vamos a tratar de retirarlas, ya el personal se está preparando, al parecer me cuentan algunas personas que andaban jóvenes de una escuela allá arriba y pues las molestaron, ustedes saben que las abejas mientas no sean molestadas no atacan a nadie, entonces ellos anduvieron ahí al parecer gritando y zapateando y pues ellas buscan defenderse y atacaron a dos personas,” declaró René del Ángel Ánimas, Director de Protección Civil de Pueblo Viejo.

El lugar fue acordonado por elementos de seguridad pública y de protección civil municipal.

En tanto elementos de bomberos con trajes especiales se encargaron de quintarlas.

“Siempre se les está haciendo la recomendación de que no las molesten, no las ataquen lo mejor que pueden hacer es reportarnos a nosotros, no las molesten aunque las vean ahí, nada, no les pongan humo para nada, lo mejor que puede hacer es avisarnos para llegar al lugar,” finalizó la entrevista el Director de Protección Civil de Pueblo Viejo, René del Ángel Ánimas.

De acuerdo a las autoridades es por las altas temperaturas se reporta al menos un ataque diario de abejas en el norte de Veracruz.

¿Cuándo llegaron las abejas africanizadas a México?

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), las abejas africanas arribaron a México en 1968 y desde entonces han representado un peligro latente para la población, pero principalmente para los apicultores.

La dependencia señala que el proceso de africanización consiste en el establecimiento de las características dominantes de la abeja africana (Apis mellifera scutellata), sobre las colonias de abejas europeas. Es decir, que los genes de las africanas comienzan a ganar terreno sobre las europeas.