¿Qué está pasando en Veracruz? Así se ve el derrame de hidrocarburo en el mar

El derrame de hidrocarburo en el mar en Veracruz no se detiene. Los esfuerzos para impedirlo crecen, pero los kilos de este aumentan ¿Qué ha pasado con este problema que mantiene en alerta a los habitantes? Así luce el agua.

Un video, de varios que ya circulan en redes sociales, dimensiona la gravedad de este asunto que hasta ahora parece no tener fin. Una grabación del 2 de marzo de 2026 mostró el primer arribo masivo de hidrocarburo a las costas de Barrilla y El Jicacal. Los pescadores avisaron de inmediato, pero los ignoraron.

▶️ #VIDEO | 🌊🛢️ Barrillas Coatzacoalcos I



Azteca Noticias recorre la franja costera del Golfo de México tras el derrame de hidrocarburo.



En Barrillas, localizamos más de 11 mil bolsas repletas de este material que ha sido retirado.



El reporte lo tiene @Galicia_Edgar 📷 pic.twitter.com/iQn6bfilIp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

Autoridades ignoraron derrame de hidrocarburo en Veracruz

Isaías Landa, pescador en la zona, afirmó que cuando se percataron del derrame en el mar, informaron de lo que pasaba a la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat), pero no les hicieron caso.

Al ser ignorados, intentaron contener este monstruo negro, pero fue imposible. “La población exigía la limpieza inmediata de nuestras playas”, afirmó Armando Ausencio, subagente municipal de Jicacal.

Hidrocarburo derramado en Veracruz: advirten otro tipo de contaminación

Más de 20 días después, aquí están las consecuencias. No deja de llegar a estas costas más y más hidrocarburo.

Recolectan hidrocarburo del agua y también de la arena. A cada bolsa le depositan treinta y cinco kilogramos de hidrocarburo. En dos semanas llevan recolectadas once mil cuatrocientas bolsas. Esto significa que aquí, solo aquí, hay 399 kilogramos de hidrocarburo.

De acuerdo con los técnicos, estos residuos pueden ser recuperados para separar el agua del crudo, pero si el hidrocarburo ya está plastificado, se traslada a hornos incineradores, lo que supondría un proceso de contaminación adicional a este daño ecológico.

“No nos damos abasto, sinceramente. No sabemos de dónde viene”, comentó Cirilo Arias, trabajador de limpieza de hidrocarburo.

El bloque más grande que han recolectado aquí en playa Barrillas ha sido de aproximadamente 60 kilogramos. El derrame no está controlado. Mientras la gente retira combustible, el mar devuelve más y así llevan casi un mes.

