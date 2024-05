Víctima de acoso sexual en la Feria de Puebla rompe el silencio: “Me revictimizaron”

El pasado miércoles 1 de mayo, Melisa Torres fue víctima de acoso sexual en la Feria de Puebla, cuando un hombre identificado como Miguel “N”, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la grabó por debajo de la falda con una cámara pegada al zapato.

La difusión del acto criminal a través de redes sociales generó total conmoción entre la población debido a la manera en la que operaba este presunto acosador de mujeres, pues no solamente actuó en contra de ella, sino que para comprobar los hechos, lo grabó actuando contra otras mujeres en la misma feria.

El equipo de Hechos AM tuvo en entrevista a Melisa Torres, quien finalmente rompió el silencio ante medios de comunicación y habló sobre el terrible acoso que sufrió hace dos semanas, pues en el medio inició el proceso legal para que el profesor sea sancionado conforme a la ley.

“Hay muchas emociones encontradas por todo esto. Realmente no quisiera que esto lo siguiera pasando ninguna otra mujer”, aseguró Melisa para Fuerza Informativa Azteca (FIA), quien dio detalles sobre cómo ha sido este proceso de denuncia.

¿Qué pasó con el acosador y profesor de la BUAP?

Debido a que los actos de acoso ocurrieron en un espacio público, Miguel “N” fue considerado como un riesgo para la sociedad, según explica la víctima, quien tras efectuar la demanda, lograron la detención preventiva. “Espero que más mujeres puedan hablar si en algún momento se sintieron agredidas en algún momento. No me gustaría que esto quedara impune”, exhortó al auditorio.

Actualmente, la BUAP despidió a Miguel “N” de sus actividades como profesor de Artes y se encuentra en prisión preventiva, mientras se llevan a cabo las investigaciones complementarias para determinar si será vinculado a proceso.

¿Cómo consiguió grabar al acosador de la Feria de Puebla?

“Yo me encontraba en un puesto de comida haciendo una compra”, empieza a describir Melisa, quien aseguró que el sujeto, en repetidas ocasiones, se le acercó por la espalda. “Trato de verlo solo de reojo, pero cuando logró ver hacia abajo, veo que su pie lo tiene entre mis piernas, obviamente me saca mucho de onda”.

“Mi pareja, que estaba en ese momento ahí a mi lado, decidimos seguirlo y nos dimos cuenta de que estaba agravando a otras chicas, haciendo exactamente lo mismo que conmigo, y fue cuando empezamos la filmación” Melisa Torres, víctima de acoso sexual en la Feria de Puebla

Melisa Torres aseguró que el Ministerio Público de Puebla la revictimizó

Lamentablemente para Melisa, el proceso de demanda en contra de Miguel “N” por haber realizado acoso sexual en la Feria de Puebla fue tortuoso debido al accionar del Ministerio Público, pues según relata en la entrevista con Hechos AM, “Fue difícil porque en el MP no nos dieron una buena atención, me exhortaron a que pudiera llegar a un acuerdo con la otra parte”, aseguró.

“Me sentí humillada, denigrada, me revictimizaron. Afortunadamente en todo tiempo iba acompañada por la SSP de Puebla (...) Gracias a ellos yo continué con todo esto”, sentenció, en un claro ejemplo de lo difícil que se vuelve denunciar para mujeres que son víctimas de acoso sexual.