Con una cámara oculta en el tenis, presunto acosador grababa a mujeres con falda en la Feria de Puebla

Una mujer denunció a un presunto acosador sexual que llevaba una cámara oculta en uno de sus tenis para grabar debajo de la falda de mujeres en la Feria de Puebla.

La usuaria de X, identificada como Mel, publicó la fotografía del presunto acosador y contó cómo se dio cuenta de que era grabada por ese sujeto, el cual también fue grabado infraganti.

¿Cómo descubrieron al acosador en la Feria de Puebla?

La víctima narró que la agresión ocurrió el miércoles 1 de mayo en la Feria de Puebla 2024 a las 15:50 horas, cuando se percató de que un hombre se le acercaba constantemente.

“Se me acercó en repetidas ocasiones de manera muy extraña colocando su pie izquierdo entre mis piernas, yo me encontraba con un vestido y al percatarme de ello no lo enfrentó directamente, pero queríamos cerciorarnos de lo que hacía, así que comenzamos a seguirlo dentro del centro expositor”, publicó en su cuenta de X.

El miércoles 1 de mayo en la #feriadepuebla2024 a las 15:50 horas, este degenerado de nombre Miguel Escaleras (como aparece en redes sociales) se me acercó en repetidas ocasiones de manera muy extraña colocando su pie izquierdo entre mis piernas, yo me encontraba con un vestido. pic.twitter.com/BKiMxE3pRI — Mel (@Meltg02) May 2, 2024

Y efectivamente. La víctima vio que el sujeto estaba acosando a las mujeres. “Acto siguiente y como se ve en el video, observamos como el tipo se acerca a otra chica que traía una falda y misma acción se le acerca colocando su pie entre sus piernas, me acerco inmediatamente a la chica para darle aviso de lo que sucedía y el tipo exaltado intenta emprender la huida”, dijo.

Detienen al presunto acosador de la Feria de Puebla

El presunto agresor sexual fue grabado en todo momento hasta la salida de la Feria de Puebla, donde se encontraban unos policías estatales, quienes lo detuvieron.

“Señalamos a los oficiales que portaban una cámara oculta en su tenis izquierdo y al realizar inspección efectivamente tenía la cámara oculta con la que el degenerado grababa debajo de las faldas de las chicas”, contó.

Miguel Felipe Pérez Escaleras, profesor de la @BUAPoficial.

Agresor ofrece 10 mil pesos a víctima para retirar denuncia

El hombre fue llevado al Ministerio Público. Sin embargo, la víctima acusó que ahí el personal le comentó que “era un proceso cansado y laborioso, que podía llegar a un acuerdo con el sujeto”. La joven se negó y después la abogada del presunto agresor le dijo que quería llegar a un acuerdo con 10 mil pesos.

“Aquí la pregunta: ¿mi dignidad vale eso? Por supuesto que me negué y comenté que seguiría con el proceso para que este degenerado sexual no se fuera libre”, expresó Mel.

Que no se quede impune, hoy recibí un pésimo trato por parte del ministerio público #MPPuebla donde me tuvieron más de 10 horas firmando y cansandome para que no continuará con el proceso y me fuera a casa con mis 10,000 pesitos. — Mel (@Meltg02) May 2, 2024

La mujer hizo un llamado a sus amigos, familiares y personas en general a compartir el comportamiento de este sujeto. “Que no se quede impune, hoy recibí un pésimo trato por parte del Ministerio Público donde me tuvieron más de 9 horas firmando y cansándome para que no continuara con el proceso y me fuera a casa con mis 10 mil pesitos”, dijo.

Acosador de mujeres en Feria de Puebla resultó ser profesor de la BUAP

Vaya fue la sorpresa de que el presunto acosador sexual resultó ser un profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El hombre fue identificado como Miguel Felipe Pérez Escaleras, maestro de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA) de la BUAP.

“Un tipo que trabaja con mujeres jóvenes, la gran pregunta e incertidumbre que me deja todo esto, por qué hoy me pasó a mí. Persona consciente que no permite que le falten el respeto. ¿Qué pasaría si esto sucediera en las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla?”, se cuestionó la víctima.

Miguel era profesor de la Escuela de Artes Plásticas de la BUAP.

BUAP despide a profesor que videogrababa a mujeres

De acuerdo con medios locales que consultaron a fuentes de la BUAP, la universidad confirmó que el profesor fue dado de baja de la universidad, por lo que ya no dará clases en esa casa de estudios. Se sabe que el sujeto quedó en libertad, ya que fue remitido por el delito de ultrajes a la moral pública, el cual es una falta administrativa.

Antecedentes del profesor de la BUAP

En la página de misprofesores.com, donde estudiantes califican a los maestros, la única referencia previo a la agresión sexual refiere que es un maestro bastante exigente que hace sufrir a los alumnos, “poco selectivo” y “poco empático”.

“Si le sabes a la programación, la clase con él no te costará, si no, prepárate para sufrir, ya que es poco claro dando retroalimentación, es un poco selectivo y a veces poco empático. Bastante exigente”, señala el comentario realizado el 15 de diciembre de 2023, el cual le dio una calificación de siete.