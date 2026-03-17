¿Por qué el día y la noche duran lo mismo? Equilux, el curioso fenómeno previo al equinoccio 2026

¡Prepárate para un espectáculo celestial! El Equilux, es un fenómeno que transforma el cielo sobre México y el mundo, equilibrando día y noche en exactamente 12 horas cada uno; pero ojo, aunque no se trata del equinoccio oficial (20 de marzo de 2026), también genera sorpresa y asombro por su precisión natural.

¿Qué es exactamente el Equilux?

El Equilux (del latín "luz igual") sucede cuando la luz solar directa iguala el tiempo de oscuridad total, desde el amanecer hasta el atardecer. Cabe decir que este fenómeno sucede días antes del equinoccio de primavera (alrededor del 16-18 de marzo en el hemisferio norte). A diferencia del equinoccio, que alinea el eje terrestre con el Sol, el Equilux depende de la refracción atmosférica que "estira" la luz solar.

🌓Avui celebrem l'Equilux: 12h de sol i 12h de foscor clavades.

☀️L'atmosfera actua com una lent (refracció): el raig de sol es corba i ens permet veure el Sol quan encara està per sota de la línia de l'horitzó.

🌸A l'equinocci de divendres el dia ja serà més llarg que la nit. pic.twitter.com/zQcNa6Zk9X — Sergi Loras Gironès (@SergiLoras) March 17, 2026

¿Cuándo y dónde ver el Equilux en México?

Hoy, en Ciudad de México, el Equilux marca amanecer a las 6:48 AM y atardecer a las 6:48 PM (hora local); sin embargo, regiones costeras como Veracruz o Cancún lo experimentan minutos antes. Este fenómeno es visible a simple vista, ya que se observa cómo el Sol se pone exactamente 12 horas después de salir. De hecho, algunas apps como Stellarium confirman horarios precisos por latitud.

¡Milagro óptico hoy! Equilux: Cuando día y noche se igualan antes del equinoccio|“Gemini IA”

Equinoccio 2026: ¿Por qué ocurre el fenómeno del Equilux?

Esto se debe a que la atmósfera curva la luz solar, haciendo que el Sol sea visible unos 2 minutos extra al amanecer y atardecer. En el Equilux, este efecto compensa la diferencia entre luz diurna y noche, creando el balance perfecto.

De hecho, este fenómeno sucede dos veces al año: en el mes de marzo (primavera) y en el mes de septiembre (otoño). Astrónomos de la NASA lo explican como un "regalo óptico" previo al equinoccio.

Happy equilux, to all who observe. pic.twitter.com/JvUBNnMQ9S — dan barker (@danbarker) March 17, 2026

¿Diferencia con el equinoccio de primavera?

El equinoccio (20 de marzo 2026) es astronómico, es decir que el plano ecuatorial terrestre cruza el plano orbital solar; sin embargo, el Equilux es óptico y local, es decir, que varía por ubicación; ambos marcan cambio estacional, pero solo el primero ofrece igualdad perfecta de luz. ¡No te lo pierdas! Sal a tu terraza esta noche; ¿ya notaste el balance perfecto hoy?