¡Ya llega! Hora exacta en que entrará a México el equinoccio de primavera este 2026

El equinoccio de primavera 2026 ya tiene hora confirmada en México . El fenómeno astronómico que marca el inicio oficial de esta estación ocurrirá el viernes 20 de marzo a las 08:46 horas , tiempo del centro del país, momento en que comenzará formalmente la primavera en el hemisferio norte.

Especialistas del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) señalan que el equinoccio de primavera 2026 ocurrirá a las 08:46 horas, instante en que se considera iniciado el cambio de estación en el hemisferio norte.

¿Qué es el equinoccio de Primavera y por qué ocurre?

El equinoccio de primavera 2026 es un fenómeno que sucede cuando la Tierra se coloca en una posición específica de su órbita alrededor del Sol.

En esa hora exacta, ambos hemisferios reciben prácticamente la misma cantidad de luz solar. Como resultado, el día y la noche duran casi lo mismo: cerca de 12 horas cada uno.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que este fenómeno ocurre dos veces al año. En marzo se presenta el equinoccio de primavera 2026 para el hemisferio norte, mientras que en septiembre ocurre el equinoccio que marca el inicio del otoño en esta misma región.

Por eso, aunque muchas personas creen que la primavera inicia siempre el 21 de marzo, la hora y la fecha del equinoccio de primavera 2026 pueden variar ligeramente cada año.

Por qué la primavera no siempre comienza el mismo día

Muchas personas creen que la primavera siempre inicia el 21 de marzo, pero la hora exacta del equinoccio de primavera 2026 demuestra que el cambio de estación puede variar.

Esto sucede porque el movimiento de la Tierra alrededor del Sol no coincide exactamente con el calendario de 365 días. Por esa razón, la hora del equinoccio puede presentarse entre el 19 y el 21 de marzo, dependiendo del año.

Para el equinoccio de primavera 2026, los cálculos astronómicos indican que el cambio de estación llegará el 20 de marzo a las 08:46 horas .

En esa hora, el Sol se alineará con el ecuador terrestre, generando el fenómeno que da inicio a la primavera en México y en gran parte del hemisferio norte.

Los lugares de México donde miles celebran el equinoccio

El equinoccio de primavera 2026 no solo tiene importancia astronómica. En México también se ha convertido en un evento cultural que reúne a miles de personas cada año.

Alrededor de la hora del equinoccio, visitantes suelen acudir a zonas arqueológicas para presenciar el cambio de estación.

Uno de los sitios más famosos es Chichén Itzá, donde el juego de luces y sombras sobre la pirámide de Kukulkán genera la ilusión de una serpiente que desciende por la escalinata durante el equinoccio.

Otros lugares donde el fenómeno atrae visitantes cerca de la hora del equinoccio son Teotihuacán, Monte Albán, El Tajín, Mitla y Tulum.

Ritual que miles repiten cada primavera

En muchos de estos sitios arqueológicos, las personas esperan la hora exacta del equinoccio primavera 2026 para realizar rituales simbólicos.

Vestidos de blanco, levantan los brazos hacia el cielo como una forma de recibir la energía de la nueva estación.

Para muchos visitantes, presenciar esa hora del equinoccio se ha convertido en una tradición que combina astronomía, cultura y espiritualidad.