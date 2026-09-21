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¡Ya hay fecha exacta! Primer frente frío llega a México esta semana: Cuándo entra y qué estados afectará

El Servicio Meteorológico Nacional ya anunció la fecha exacta en la que llegará el primer frente frío a México de este periodo 2026-2027.

¡Ya hay fecha exacta! Primer frente frío llega a México esta semana: Cuándo entra y qué estados afectará
¿Cuándo llega el primer frente frío a México?|I.A

Escrito por: Jimena Romero

Los reportes del clima de la Comisión Nacional del Agua de esta semana de septiembre confirman la llegada del primer frente frío de la temporada a nuestro país durante esta misma semana.

Este sistema se combinará con un ciclón en el Pacífico y otros fenómenos, provocando un que las temperaturas bajen y haya lluvias en varios estados.

¿Cuándo entra y cuáles son los estados afectados?

¿Cuándo entra el primer frente frío a México?

El pronóstico marca que durante el martes 22 de septiembre un nuevo frente frío se va a acercar a la frontera norte del país.

Para los días miércoles 23 y jueves 24, el sistema se va a mover por el norte del Golfo de México, dejando que su masa de aire frío entre a las regiones del norte y noreste de la República Mexicana.

Estados que sufrirán bajas temperaturas por el frente frío

Con el avance de este masa de aire frío se espera que refresquen las temperaturas en el norte y centro de México.

Durante las madrugadas del miércoles, jueves y viernes, las temperaturas marcarán de 0 a 5 °C en zonas serranas de:

  • Baja California, Chihuahua y Durango.
  • Michoacán y Estado de México.
  • Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Lluvias por el frente frío y canal de baja presión

La combinación del frente frío con un canal de baja presión sobre el Golfo de México generará lluvias de fuertes a intensas en la vertiente del Golfo, el sureste del país y la Península de Yucatán.

Además, se espera viento del norte con rachas de 40 a 60 km/h en la zona del Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Ciclón tropical provocará lluvias en el Pacífico

Al mismo tiempo, un ciclón tropical se moverá frente a las costas del Pacífico Central. Su movimiento más la vaguada monzónica, dejará lluvias muy fuertes e intensas, además de oleaje elevado en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Recomendaciones ante el cambio de clima

Se sugiere a los habitantes de las zonas montañosas abrigarse bien en las mañanas y mantenerse al pendiente de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional.

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Clima y Medio Ambiente