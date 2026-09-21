¡Ya hay fecha exacta! Primer frente frío llega a México esta semana: Cuándo entra y qué estados afectará
El Servicio Meteorológico Nacional ya anunció la fecha exacta en la que llegará el primer frente frío a México de este periodo 2026-2027.
Los reportes del clima de la Comisión Nacional del Agua de esta semana de septiembre confirman la llegada del primer frente frío de la temporada a nuestro país durante esta misma semana.
Este sistema se combinará con un ciclón en el Pacífico y otros fenómenos, provocando un que las temperaturas bajen y haya lluvias en varios estados.
¿Cuándo entra y cuáles son los estados afectados?
¿Cuándo entra el primer frente frío a México?
El pronóstico marca que durante el martes 22 de septiembre un nuevo frente frío se va a acercar a la frontera norte del país.
Para los días miércoles 23 y jueves 24, el sistema se va a mover por el norte del Golfo de México, dejando que su masa de aire frío entre a las regiones del norte y noreste de la República Mexicana.
¡Sal con chamarrón y bufanda!— adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 21, 2026
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Estados que sufrirán bajas temperaturas por el frente frío
Con el avance de este masa de aire frío se espera que refresquen las temperaturas en el norte y centro de México.
Durante las madrugadas del miércoles, jueves y viernes, las temperaturas marcarán de 0 a 5 °C en zonas serranas de:
- Baja California, Chihuahua y Durango.
- Michoacán y Estado de México.
- Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.
Lluvias por el frente frío y canal de baja presión
La combinación del frente frío con un canal de baja presión sobre el Golfo de México generará lluvias de fuertes a intensas en la vertiente del Golfo, el sureste del país y la Península de Yucatán.
Además, se espera viento del norte con rachas de 40 a 60 km/h en la zona del Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Ciclón tropical provocará lluvias en el Pacífico
Al mismo tiempo, un ciclón tropical se moverá frente a las costas del Pacífico Central. Su movimiento más la vaguada monzónica, dejará lluvias muy fuertes e intensas, además de oleaje elevado en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Recomendaciones ante el cambio de clima
Se sugiere a los habitantes de las zonas montañosas abrigarse bien en las mañanas y mantenerse al pendiente de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional.