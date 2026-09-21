¡Ya hay fecha exacta! Primer frente frío llega a México esta semana: Cuándo entra y qué estados afectará

Los reportes del clima de la Comisión Nacional del Agua de esta semana de septiembre confirman la llegada del primer frente frío de la temporada a nuestro país durante esta misma semana.

Este sistema se combinará con un ciclón en el Pacífico y otros fenómenos, provocando un que las temperaturas bajen y haya lluvias en varios estados.

¿Cuándo entra y cuáles son los estados afectados?

¿Cuándo entra el primer frente frío a México?

El pronóstico marca que durante el martes 22 de septiembre un nuevo frente frío se va a acercar a la frontera norte del país.

Para los días miércoles 23 y jueves 24, el sistema se va a mover por el norte del Golfo de México, dejando que su masa de aire frío entre a las regiones del norte y noreste de la República Mexicana.

¡Sal con chamarrón y bufanda!

🥶Si no eres team frío, abrígate para recibir el primer frente fríohttps://t.co/jJEs9fgOAb — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 21, 2026

Estados que sufrirán bajas temperaturas por el frente frío

Con el avance de este masa de aire frío se espera que refresquen las temperaturas en el norte y centro de México.

Durante las madrugadas del miércoles, jueves y viernes, las temperaturas marcarán de 0 a 5 °C en zonas serranas de:



Baja California, Chihuahua y Durango.

Michoacán y Estado de México.

Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Lluvias por el frente frío y canal de baja presión

La combinación del frente frío con un canal de baja presión sobre el Golfo de México generará lluvias de fuertes a intensas en la vertiente del Golfo, el sureste del país y la Península de Yucatán.

Además, se espera viento del norte con rachas de 40 a 60 km/h en la zona del Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Ciclón tropical provocará lluvias en el Pacífico

Al mismo tiempo, un ciclón tropical se moverá frente a las costas del Pacífico Central. Su movimiento más la vaguada monzónica, dejará lluvias muy fuertes e intensas, además de oleaje elevado en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Recomendaciones ante el cambio de clima

Se sugiere a los habitantes de las zonas montañosas abrigarse bien en las mañanas y mantenerse al pendiente de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional.