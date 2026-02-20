Qué es la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que causó la muerte del actor Eric Dane

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) volvió a colocarse entre las principales búsquedas en internet tras confirmarse la muerte del actor Eric Dane, reconocido por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy. El intérprete falleció a los 53 años después de enfrentar esta enfermedad neurodegenerativa.

El caso de Eric Dane generó interés sobre qué es exactamente la esclerosis lateral amiotrófica, conocida también como ELA, y por qué suele tener un pronóstico grave en la mayoría de los pacientes diagnosticados.

Se trata de un padecimiento progresivo que afecta el sistema nervioso y que, hasta ahora, no tiene cura.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es un trastorno del sistema nervioso que daña progresivamente las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Estas neuronas son las responsables de enviar señales a los músculos para que se muevan.

Cuando las neuronas motoras se deterioran y mueren, dejan de transmitir impulsos eléctricos adecuados. Como consecuencia, los músculos se debilitan, pierden volumen y dejan de funcionar correctamente. Este proceso no afecta inicialmente la capacidad intelectual, por lo que muchas personas permanecen conscientes de la progresión de la enfermedad.

Con el tiempo, la Esclerosis Lateral Amiotrófica provoca debilidad muscular, pérdida de coordinación y dificultad para realizar actividades cotidianas como caminar, escribir o levantar objetos. También puede generar problemas para hablar con claridad y para tragar alimentos.

En etapas avanzadas, la enfermedad compromete los músculos respiratorios. Es en este punto cuando la ELA se vuelve potencialmente mortal, ya que el paciente puede requerir asistencia mecánica para respirar.

La progresión varía en cada caso, pero se considera una enfermedad grave y degenerativa que actualmente no tiene cura.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas iniciales pueden variar, pero comúnmente incluyen:



Debilidad en extremidades

Dificultad para hablar

Problemas para tragar

Calambres o espasmos musculares

A medida que la esclerosis lateral amiotrófica progresa, la movilidad se reduce considerablemente y el paciente puede requerir asistencia para actividades básicas.

¿Tiene tratamiento la esclerosis lateral amiotrófica?

Actualmente, la Esclerosis Lateral Amiotrófica no tiene cura. Existen medicamentos que pueden ayudar a ralentizar su avance y tratamientos de apoyo para mejorar la calidad de vida.

La expectativa de vida tras el diagnóstico suele oscilar entre tres y cinco años, aunque cada caso es diferente.

El fallecimiento de Eric Dane volvió a visibilizar esta enfermedad, que también ha afectado a otras figuras públicas y que continúa siendo objeto de investigación médica a nivel internacional.