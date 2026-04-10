Ni víctimas ni olvidadas: ‘La Cazadora’ redefine el cine sobre desapariciones en México en Sundance 2026

Lejos de los reflectores habituales de Hollywood, el cine independiente de alto calibre ha encontrado su espacio en Utah, donde la película La Cazadora se ha posicionado como uno de los estrenos más aplaudidos e incómodos de la competencia internacional del festival Sundance 2026 que llega a la CDMX (disponible del 30 de abril al 3 de mayo).

Lejos de romantizar el dolor, la cinta nos sumerge en un thriller psicológico desgarrador que confronta al espectador con la violencia de género y la impunidad en el norte de México.

¿De qué trata 'La Cazadora'? La historia real detrás de la ficción

Bajo la dirección de la cineasta estadounidense Suzanne Andrews Correa (ganadora del Premio del Jurado en Sundance 2019 por su corto Green), el largometraje se aleja de la narrativa pasiva. La historia sigue a Luz, interpretada magistralmente por la ganadora en Cannes, Adriana Paz. Luz es una mujer de Ciudad Juárez que, tras ser víctima de abuso sexual a bordo del transporte público, decide dejar de esperar a las autoridades y toma la justicia por mano propia.

El guión no nace de la mera ficción. Está profundamente inspirado en el caso real ocurrido en 2013 de ‘Diana, la cazadora de choferes’, una justiciera anónima que cobró venganza contra los conductores de maquilas que agredían a las mujeres en la frontera.

El dolor transformado en acción: Un retrato psicológico

El verdadero misterio de la película La Cazadora no recae en la investigación policial liderada por el detective Rosales (Guillermo Alonso), sino en el tenso viaje moral de su protagonista. Luz debe ocultar sus acciones frente a su novio Jaime (Eme MalaFe) y proteger a su hija adolescente, Ale (Jennifer Trejo), del ciclo incesante de hostilidad que las rodea.

En su camino, Luz cruza su destino con Ximena (Teresa Sánchez), una líder de las madres buscadoras que rastrea el desierto de Juárez con la esperanza de encontrar a su propia hija desaparecida. Ximena funciona como un espejo para Luz: representa el desgaste de la impunidad y la transformación del dolor en una resistencia inquebrantable.

Cine mexicano de exportación y su impacto en Sundance 2026

Producida por Zafiro Cinema (responsables de cintas como Huesera), la cinta brilla en la sección World Cinema Dramatic Competition no solo por sus actuaciones, sino por su asfixiante atmósfera lograda por la cinematógrafa María Sarasvati Herrera.

Asistir a la evolución de este proyecto va más allá del entretenimiento. Este cine independiente mexicano es una exigencia de empatía en un territorio donde la desaparición y el feminicidio son heridas abiertas.

Como bien señala la propia Adriana Paz, interpretar a Luz obligó a todo el equipo a salir de su burbuja para reflejar, con honestidad y sin concesiones, lo que sucede cuando el sistema falla y el silencio deja de ser una opción.