La extraña coincidencia detrás de la muerte de María Félix que pocos recuerdan

El legado de María Félix va más allá de sus icónicas actuaciones en películas de la Época de Oro del cine mexicano. A más de dos décadas de su partida, sigue siendo recordada no sólo por medios de comunicación, sino por fanáticos, que aunque no la llegaron a ver en televisión o a vivir en la misma línea de tiempo, van a dejarle flores a su tumba ubicada en la Ciudad de México (CDMX).

Este 8 de abril se cumplen 24 años de su muerte, pero también es aniversario de su nacimiento, una coincidencia que para algunos podría decirse que es extraña o hasta perturbadora por las circunstancias que rodearon a 'La Doña' en esta fecha y precisamente con el número 8.

El enigmático ciclo de 88 años: ¿Casualidad o diseño del destino?

Para entender la magnitud del suceso, basta mirar la exactitud matemática de su existencia. Nacida en Álamos, Sonora, en 1914 y fallecida en la Ciudad de México en 2002, 'La Doña' inició y despidió su vida en lunes.

En disciplinas como la numerología y el misticismo popular, el número 8 simboliza el infinito y la perfección, interpretándose en muchas culturas como la señal de una 'muerte de los elegidos' que han completado su misión en la tierra.

Para una figura que controló cada milímetro de su imagen pública, la muerte de María Félix a sus 88 años se siente como un majestuoso y último acto de autoridad: cerrar el círculo ella misma.

De las mañanitas al luto: El trágico contraste en su adiós

Lo que hace este episodio profundamente conmovedor fue la escena en su residencia. Se sabe que esa misma noche, la actriz tenía planeada una cena íntima de celebración. Sin embargo, se marchó en completo silencio mientras dormía a causa de una insuficiencia cardíaca (un infarto agudo al miocardio).

El contraste narrativo es desgarrador: mientras la Ciudad de México se preparaba con mariachis listos para entonar 'Las Mañanitas', el desenlace inminente transformó la fiesta en el trayecto de una carroza fúnebre. Fue descubierta horas más tarde, sumando pesadumbre a la tragedia.

Sospechas familiares y el escándalo de la exhumación

Pese a la solemnidad de su adiós, el verdadero drama apenas comenzaba. Meses posteriores a su deceso, su hermano Benjamín Félix interpuso recursos legales argumentando severas irregularidades y sospechando de un posible envenenamiento. Esta desconfianza fue desatada por la feroz disputa en torno a la herencia de 'La Doña', la cual había sido destinada a su asistente, Luis Martínez de Anda.

El conflicto familiar culminó en la polémica exhumación del cuerpo de María Félix en el Panteón Francés. El resultado de los estudios forenses fue contundente y disipó las dudas: no hubo rastros de veneno, confirmando las causas naturales del fallecimiento. No obstante, el impacto mediático y el morbo de ver el ataúd de la diva salir a la luz tras su muerte quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del país.

El legado inquebrantable de María Félix

A 24 años de distancia, la fascinación por su figura sigue intacta en el público nacional e internacional. Hoy, admiradores y curiosos continúan llevando flores a su última morada en la capital mexicana, demostrando que el mito trasciende a la tragedia.

Esta devoción refleja que, más allá de los conflictos por la herencia de María Félix o las interrogantes mediáticas, su imponente presencia permanece inamovible en la historia de México.